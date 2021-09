Ahlenerin erlebte den Anschlag auf das World Trade Center vor Ort mit

Am 11. September 2001 arbeitete Anne-Christin Peine in New York, als die von Islamisten gekaperten Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers flogen. Die damals 20-jährige Ahlenerin war nur ein paar Blocks entfernt und erlebte den Schrecken hautnah.

Ein Bild, das das Unvorstellbare festhält: In beide Hochhäuser des World Trade Centers in New York sind von islamistischen Terroristen entführte Flugzeuge gesteuert worden. Wenig später stürzen die Zwillingstürme ein.

Ahlen Das Erste, an das Anne-Christin Peine sich er­in­nert, wenn sie an den 11. September 2001 denkt, ist der strahlend blaue Himmel über New York. Es sei ein „wunderschöner Tag“ gewesen, sagt sie. Die Wolken­kratzer warfen harte Schatten, am Himmel jagten die Wolken einander. Eigentlich hatte der Morgen das Zeug, in einem tollen Tag zu münden. Es sollte anders kommen.