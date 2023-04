Ahlens vermutlich letzter Bergmann geht in den Ruhestand

Die letzten Zechen im Ruhrgebiet und in Ibbenbüren sind seit Jahren geschlossen. Trotzdem ist der Bergmann Werner Senne erst am Wochenende in den Ruhestand gegangen. Als der vermutlich letzte Bergmann Ahlens.

Als die lokale Musikgruppe „Happy Trumpets“ am Wochenende vor seinem Haus in der „Zechensiedlung“ in Ahlen antritt und für ihn das Steigerlied intoniert, vergießt auch Ahlens vielleicht letzter Bergmann eine Träne. Obwohl der Bergbau im Ruhrgebiet und in Ibbenbüren längst Geschichte ist, hat Werner Senne noch bis vor wenigen Tagen im Bergbau gearbeitet. Damit ist jetzt Schluss. Endgültig.