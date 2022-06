Wechselhaft zum Sommerferien-Beginn

Behauptung: Man ist sicherer in einem Wald als auf einem Feld. <br>Bewertung: Das kommt auf die Umstände an. <br>Fakten: „Beides - weder im freien Feld noch im Wald - ist nicht optimal“, so Schapperts Einschätzung. Dabei spielen für ihn mehrere Faktoren eine Rolle.<br> „Es ist sicherlich unbehaglich im Freien, wenn es hagelt oder sehr kräftig regnet. Dann ist man wahrscheinlich lieber im Wald, denn die Bäume halten ein bisschen was davon ab“, so der Meteorologe. „Aber auch im Wald sollte man sich eine Senke oder jüngere Bäume, die noch kleiner sind als die Bäume in der Umgebung, suchen.“ Hier gilt also die übliche Regel: So gut wie möglich von den höchsten Objekten in der Umgebung Abstand halten. <br>Allerdings kann man im Wald auch stärker gefährdet sein als auf dem freien Feld, etwa wenn man mit Orkanböen rechnen muss. Sie können Bäume umstürzen. Auch ein Faktor: Wenn ein Blitz in einen Baum einschlägt, kann dieser regelrecht explodieren. Die umherfliegenden Trümmerteile können Menschen verletzen. <br>Wenn es irgendwie geht, sollte man daher versuchen, sich erst gar nicht während eines Gewitters in der Natur aufzuhalten und ein Gebäude suchen, in dem man Schutz finden kann. Ein Tipp: Einkehren und bei einem Getränk warten.

Foto: Carsten Hoefer/dpa