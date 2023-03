Alexander Klaws: "Mit dem DSDS-Sieg hat alles angefangen"

Es ist viel passiert in den 20 Jahren, seit Alexander Klaws aus Sendenhorst am 8. März 2003 „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen hat. Wie seine Karriere in den vergangenen 20 Jahren gelaufen ist, erzählt er im Interview.

Seit Alexander Klaws aus Sendenhorst am 8. März 2003 „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen hat, ist viel passiert. Seine Karriere ist gespickt mit Erfolgen – ob auf Musical-Bühnen wie bei „Tarzan“ in Hamburg oder als Sieger von „The Masked Singer“. Heute lebt er mit seiner Frau Nadja in Hamburg und arbeitet weiter ehrgeizig an seiner Karriere: „Ich bin ja bis heute nicht da, wo ich sein will.“