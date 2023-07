Von der Marine zum Twitch-Streamer: Alexander Skoff lebt seinen Traum

Wenn Alexander Skoff von seiner Arbeit erzählt, fangen seine Augen an zu leuchten. Früher war der gebürtige Beckumer bei der Marine, heute unterhält er seine aktuell über 20.000 Follower mit Videospielen – als Streamer auf der Plattform Twitch.

„Für mich ist das kein Beruf, sondern eine Berufung“, sagt der 33-Jährige, den viele besser unter dem Namen „Skuuii“ kennen. „Ich kann im Stream genau so sein, wie ich bin, gute Laune vermitteln – und damit auch noch den Alltag vieler Zuschauer verbessern.“ Er ist froh, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt zu haben. Dabei war der Anfang alles andere als leicht.

Durch Freunde mit Streaming auf Twitch gestartet

Durch Freunde, mit denen er damals das Videospiel „League of Legends“ gespielt hat, ist er auf die Idee gekommen. Das war im Jahr 2016. Damals noch ohne Kamera und nur auf seinem Laptop. „Mich hat schnell die Begeisterung gepackt. Ich wollte das professioneller aufziehen“, erzählt er. Innerhalb weniger Wochen hatte er seine Ausrüstung verbessert, doch das Publikum blieb aus. „Das wurde am Anfang gar nicht angenommen“, sagt der 33-Jährige. Er habe oft nur eine Handvoll Menschen unterhalten. „Und zwei davon waren Kumpels von mir.“

Das machte „Skuuii“ aber nichts aus. „Meine Familie und meine Freunde haben mich immer unterstützt. Die haben gesagt: ‚Du musst das durchziehen.‘“ Daran hielt sich der frühere Marinesoldat und startete ein Experiment – als Vollzeitstreamer. „Das, was es braucht, ist Konstanz. Du musst jeden Tag präsent sein.“

Alexander Skoff aka „Skuuii“ bei der Arbeit. Foto: Simon Beckmann

Im Schnitt 200 Zuschauer täglich

Das ist er mittlerweile auch. Sechsmal in der Woche schaltet er seinen Stream an – im Schnitt für 200 Zuschauer täglich. „Bei Turnieren schauen auch mal 1000 Menschen zu. Das Maximum waren 10.000 Personen gleichzeitig“, berichtet Skoff, der bisher viele verschiedene Spiele gestreamt hat, sich aktuell aber auf den taktischen Multiplayer Ego-Shooter „Escape from Tarkov“ fokussiert. „In dieser Sparte habe ich mich etabliert.“

Und zwar nicht nur als Streamer, sondern eben auch als Organisator und Kommentator von Turnieren, an denen seine Zuschauer oder andere bekannte Streamer teilnehmen. Nebenbei produziert er noch Videos und Tutorials für seinen Youtube-Kanal und kümmert sich mit seinem Management um Kooperationen und Werbepartner. „Viele sehen oft nur die Zeit, in der man live ist. Dabei ist im Hintergrund mindestens genauso viel zu tun.“

Sport als Ausgleich zum Streaming

Als Ausgleich zum stundenlangen am Computer sitzen, setzt „Skuuii“ auf Sport. „Das ist extrem wichtig. Früher war ich oft krank, weil ich mich zu wenig bewegt habe“, sagt er. Aktuell beginne seine Morgenroutine mit leichtem Joggen, zwischen 11 und 12 Uhr fange er in der Regel an, zu arbeiten. „Meistens so sieben Stunden. Es können aber auch schnell mal zwölf werden.“ Für den Familienvater kein Problem. „Ich bekomme das alles gut unter einen Hut.“

Negative Erfahrungen habe er bislang noch nicht gemacht. Dennoch möchte er seinen genauen Wohnort nicht preisgeben. „Privatsphäre ist mir wichtig“, sagt er. Andere Streamerkollegen hätten durch aufmüpfige Zuschauer plötzlich schon den Rettungsdienst oder die Polizei vor der Tür gehabt. „Das möchte ich vermeiden.“

Von Beginn an integrierte „Skuuii" die Pizza als Symbol in seinem Stream. „Ich bin Halbitaliener. Pizza gehört zum Lebensgefühl", erklärt er lachend. Seine Community, die überwiegend aus männlichen Zuschauern im Alter von 25 bis 35 Jahren besteht, bezeichnet er als „Pizzacrew". Die Lieblingspizza des 33-Jährigen ist Hawaii mit Oliven.

„Skuui“ kann sich auf seine Community verlassen

Auf seine Community könne er sich dabei verlassen. „Wir können auch über gesellschaftliche Themen sprechen, ohne dass es eskaliert. Meine Zuschauer sind super.“ Das merke er immer wieder. Wie etwa während der Gamescom, als er viele Autogramme geben und für Fotos posieren durfte.

Wenngleich die Beziehung doch eher ungleich ist. „Ich gebe sehr viel von mir und meinem Leben preis. Über die Zuschauer weiß ich dagegen wenig, außer sie teilen es mit“, sagt Skoff, der manchmal auch als eine Art Seelsorger fungiert. Was er nie vergessen wird: Eine Instagram-Nachricht eines Zuschauers. Dieser habe sich dafür bedankt, dass Skoff ihm mit dem Stream helfen konnte, aus einer negativen Gedankenspirale zu fliehen.

Skoff hat auch einen Plan B

Falls es mit dem Streaming irgendwann nicht mehr funktionieren sollte, hat Skoff übrigens auch einen Plan B – als gelernter Verwaltungsfachwirt. Doch daran denkt er aktuell nicht. An seine aktuelle Karriere schon – als Streamer, Moderator und Kommentator. „Ich kann mir vorstellen, dass ich das für immer weitermache. Vielleicht aber nicht nur bei Twitch, sondern auch auf großen Bühnen bei Live-Events.“