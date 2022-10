Windhoff-Zug soll Schnee schieben und Weichen wechseln

Windhoff in Rheine baut unter anderem Züge mit Spezialaufgaben. An denen hat nun die norwegische Bahn Interesse. Sie hofft, dass die MPV Ventus LT 18 ihre Gleise von Schnee befreit – bei - 40 Grad.

Ein multifunktionales Schienenfahrzeug der Windhoff Bahn- und Anlagentechnik in Rheine soll im kommenden Winter norwegische Straßen und Gleise von Schnee und Eis befreien. Ein erster Prototyp der MPV Ventus LT18 ist bereits geliefert, noch im Oktober soll ein weiteres Fahrzeug folgen. Im eisigen norwegischen Winter können die Fahrzeuge im Probebetrieb zeigen, was in ihnen steckt.