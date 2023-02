Am Ende hilft die Feuerwehr

Am Ende ging es dann doch nur mit Gewalt, oder, wie Bürgermeisterin Katrin Reuscher es ausdrückte, „mit dem großen Besteck“. Das hatten die Jungs von der Feuerwehr mitgebracht, die das Dreigestirn gerufen hatte, als es am Sonntagmittag mit dem Rathaussturm kurz vor dessen Vollendung stockte. Die vier Feuerwehrleute packten kurzerhand den großen Bolzenschneider aus, um das achte Schloss zu knacken – und der Weg in den Amtssitz der Bürgermeisterin war frei. „Da fällt mir ausgerechnet die Feuerwehr in den Rücken“, kommentierte die Amtsinhaberin den Affront. Und so musste sie den Schreibtisch in ihrem Büro für Prinzessin Julia und deren Gefolge räumen.

Ohne Ortskenntnis keine Regentschaft

Bis dahin hatten Julia I., Jungfrau Kirsten und Bauer Dietmar mit Unterstützung des Publikums auf dem Platz vor dem Rathaus alles richtig gemacht. Sie hatten alle sieben kniffligen Fragen beantwortet, die die Hausherrin ihnen gestellt hatte. Denn das war der Deal: Wer die Stadt regieren wolle, der müsse wenigstens Ortskenntnis beweisen, erklärte die Bürgermeisterin. Und so hatte sie sich acht Fragen ausgedacht, die mit Sendenhorst und Albersloh zu tun hatten. Da ging es zum Beispiel um den ältesten Verein in der Stadt, das Jahr des Zusammenschlusses von Sendenhorst und Albersloh, um die exakte Höhe des Fernsehturms, den Gründer des St.-Josef-Stifts oder um das Jahr, in dem die SG aus der Taufe gehoben worden war.

Die KG sorgte auf der Bühne für Stimmung. Foto: Josef Thesing

Die ersten sieben Antworten passten, und so verkündete Bauer Dietmar keck: „Katrin, wir sind gleich bei Dir!“ Den Eingang zum Rathaus hatte die Bürgermeisterin mit einem stabilen Bauzaun verbarrikadieren lassen, der mit acht Schlössern gesichert war. Für jede richtige Antwort ließ die Rathaus-Chefin in einer kleinen Tüte einen Schlüssel herunter. Zunächst mit einer Angel, was sich aber zügig als schwierig entpuppte. "Angeln wird sicher nicht mehr mein Hobby", musste Katrin Reuscher einräumen. Also ging's mit einem Bindfaden weiter.

Auf geht's: Das letzte Schloss wurde von der Feuerwehr geknackt. Foto: Josef Thesing

Nachdem sich das Rathausteam mit einem Frühstück gegen die Übermacht vor der Tür gewappnet hatte, war die Bürgermeisterin davon überzeugt, den Schlüssel nicht abgeben zu müssen. „Ich bin sehr entspannt“, rief sie durch ihr Bürofenster dem Dreigestirn entgegen. Das beeindruckte das Dreigestirn wenig. "Katrin, wir knacken Deine Burg", frohlockte Bauer Dietmar, auch angesichts der Sonne, die sich zwischendurch mal kurz zeigte, und mit Blick auf die große Unterstützung der zahlreichen Karnevalisten im Zelt und davor.

Auf dem Rathausplatz wurde mitgefeiert. Foto: Josef Thesing

Auf der Bühne sorgte die KG für Stimmung. Viel Beifall gab es für die „Fantastics“, die Kinder-Tanzgruppe der KG, die übrigens von Jungfrau Kirsten trainiert wird. Die Sendenhorsterin war also in Doppelfunktion im Einsatz. Für den guten Ton sorgten die Musikzüge, und im Zelt, in dem noch lange weitergefeiert wurde, der DJ.

Stimmung im Zelt und davor

Bleibt noch nachzutragen, an welcher Frage Publikum und Dreigestirn gescheitert sind, weshalb die Feuerwehr auf den Plan treten musste: Wie viele Gassibeutel stellt die Stadt den Hundehaltern jedes Jahr kostenlos zur Verfügung?