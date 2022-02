Gericht lässt Rinder von der Leine

Ein Bauer aus dem Kreis Borken wollte seine Kühe 24 Stunden am Tag anbinden. Schließlich ständen sie in einem Außenstall, argumentierte er. Das müsse reichen. Doch das Verwaltungsgericht in Münster sieht das anders.

Das Verwaltungsgericht Münster hat am Montag einen Landwirt aus dem Kreis Borken dazu verpflichtet, seinen ansonsten in Anbindehaltung stehenden Rindern auf einem Hof in Vreden zumindest in den Sommermonaten täglich für mindestens zwei Stunden freien Auslauf auf die Weide, einen Paddock oder einen sogenannten Laufhof zu gewähren. Damit wurden ein Gerichtsbeschluss aus der Vergangenheit und eine Anordnung des Kreisveterinäramtes vom August 2019 bestätigt.