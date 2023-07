AOK: Krankenstand war 2022 so hoch wie nie

Noch nie war der Krankenstand in den Betrieben in Westfalen-Lippe so hoch wie 2022. Die AOK Nordwest nennt in ihrem Gesundheitsbericht Zahlen und Gründe.

Noch nie war der Krankenstand in den Betrieben in Westfalen-Lippe so hoch wie 2022. Das geht aus dem neuen Gesundheitsbericht der AOK Nordwest hervor, der am Dienstag vorgestellt wurde. Demnach sind die Fehlzeiten bei den Versicherten der AOK auf 7,2 Prozent gestiegen, ein Jahr zuvor lagen sie noch bei 5,9 Prozent. Ursache für das „Rekordhoch“ seien in „erster Linie deutlich mehr Krankschreibungen wegen Atemwegsinfekten und Erkältungskrankheiten“, erklärte AOK-Nordwest-Vorstandschef Tom Ackermann.

Demnach lag der Anteil der Atemwegserkrankungen an allen Krankschreibungen 2022 bei 26,1 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte der Anteil noch 16,2 Prozent betragen. „Husten, Schnupfen, Bronchitis und andere Erkältungskrankheiten verursachten damit 61 Prozent mehr Arbeitsausfall als im Vorjahr“, berichtete Ackermann. In den ersten beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 gab es laut AOK noch einen „leichten Rückgang“ der Krankschreibungen. Die AOK nennt den Wegfall der Abstands- und Hygieneregeln als Grund für den Anstieg „insbesondere“ der Infektionskrankheiten.

Blickt man auf die Zahl aller Fehltage im Jahr 2022, liegen die Muskel- und Skeletterkrankungen mit 19,3 Prozent an erster Stelle. Es folgen dem Bericht zufolge die Atemwegserkrankungen (16,5 Prozent), psychische Erkrankungen (9,8 Prozent) und Verletzungen (8,4 Prozent). In Westfalen-Lippe waren 2022 etwa zwei Drittel der AOK-Versicherten (66,7 Prozent) mindestens einen Tag krankgeschrieben. 2021 lag der Wert noch bei 54,2 Prozent. Die durchschnittliche Krankheitsdauer lag 2022 bei elf Tagen – nach 12,7 Tagen 2021.

Den höchsten Krankenstand gab es laut AOK im Bereich „Energie, Wasser und Entsorgung“ mit 8,4 Prozent. Der niedrigste Wert wurde mit fünf Prozent in der Banken- und Versicherungsbranche registriert.