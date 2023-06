Apotheken dürfen flexibler öffnen

Apotheken werden in Zukunft samstags schließen dürfen. Das haben die Apothekerkammern Nordrhein und Westfalen-Lippe beschlossen. Auch für die anderen Tage bekommen Apothekerinnen und Apotheker mehr freie Hand, wann sie öffnen. Die Bedürfnisse ihrer Patienten sollen dadurch nicht beeinträchtigt sein.

Künftig müssen Apotheken nur noch montags bis freitags an vier Tagen pro Woche täglich mindestens sechs Stunden zwischen 8 Uhr und 20 Uhr und an einem weiteren Tag mindestens drei Stunden öffnen. Genauen Uhrzeiten seien nicht mehr vorgeschrieben. Apotheker können grundsätzlich frei wählten, wann sie ihren Betrieb in diesem Zeitraum öffnen. An Samstagen besteht keine Pflicht zur Öffnung. Die flächendeckende Versorgung und Notdienste blieben sichergestellt.

Pflicht-Öffnungszeiten werden gelockert

Bislang waren die Apotheken an festgelegte Pflichtöffnungszeiten gebunden. Sie mussten an den meisten Tagen mindestens zwischen 9 Uhr und 12 Uhr sowie zwischen 15 und 18 Uhr offen sein. Nun können sie etwa von 10 bis 16 Uhr oder von 11 bis 17 Uhr öffnen – und länger. Damit sollen sie „stärker auf die ortsüblichen Gegebenheiten im Versorgungsalltag eingehen und zugleich Personal effizient einsetzen können“, heißt es in einer Mitteilung der Apothekerkammern.

Gerade im ländlichen Raum werde die Versorgung auf diese Weise deutlich erleichtert. „Wir kennen Fälle, in denen es Inhaberinnen und Inhabern nicht möglich war, ihre Apotheke mit Bus und Bahn pünktlich zu erreichen. Bevor eine solche Apotheke schließen muss und die Versorgung leidet, schafft die neue Regelung deutlich mehr Handlungsfreiheit und verbessert so die Versorgung“, berichten Dr. Armin Hoffmann, Präsident der Apothekerkammer Nordrhein, und Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe.