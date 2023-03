Arbeitsmarkt im Münsterland bleibt stabil

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar auf 2,62 Millionen gestiegen. Das seien lediglich rund 4000 mehr als im Januar und 192.000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mit. Die Quote blieb stabil bei 5,7 Prozent.

Auch im Münsterland ist die Arbeitslosenquote konstant geblieben – allerdings auf dem deutlich niedrigeren Niveau von 4,5 Prozent. Die Zahl arbeitslos gemeldeter Frauen und Männer ist hingegen leicht angestiegen. So waren im abgelaufenen Monat im Münsterland 42.398 Menschen erwerbslos gemeldet – nur 197 mehr als noch im Januar.

Unterschiedliche Entwicklung im Münsterland

Allerdings verlief die Entwicklung in den drei Arbeitsagenturen des Münsterlands unterschiedlich: Während die Agentur für Arbeit im Bezirk Ahlen-Münster einen unveränderten Anteil Arbeitsloser an der Erwerbsbevölkerung von fünf Prozent meldete und auch die Statistik im Kreis Steinfurt (Agentur Rheine) erneut 4,7 Prozent auswies, stieg die Quote im Bezirk der Agentur für Arbeit Coesfeld, der die Kreise Coesfeld und Borken umfasst, gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent.

Der Bestand freier Stellen, die bei den Arbeitsagenturen in der Region gemeldet sind, sank im Februar um 2155 auf 17.478. In NRW insgesamt hat die Arbeitslosigkeit ebenfalls saisonüblich leicht zugenommen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland waren 705.193 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 0,4 Prozent mehr als im Vormonat, meldete die BA-Regionaldirektion NRW.