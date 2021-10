Es gibt immer mehr Wasserstoff-Akteure im Münsterland

Foto:

Das Münsterland als Musterland: da tut sich was – auch jenseits der sehr lange sehr weit vorne ins Schaufenster gestellten Attribute „lebenswert“, „ländlich“, „nett“. Das Münsterland ist vor allem ein Wissens- und ein wirtschaftlicher Power-Standort, das wurde nur viel zu lange nicht offensiv vermarktet. Einer, der sich zudem immer in­novativer präsentiert.

Batterieforschung in Münster, nun also auch Wasserstoff-Technik im gesamten Regierungsbezirk. Klar, beides ist kein Alleinstellungsmerkmal, andere tummeln sich ebenfalls auf diesen Zukunftsfeldern. Aber eben auch das Münsterland. Das ist nebenbei in den fünf Bereichen Digitales, Gesundheit und Bioanalytik, allgemeine In­genieurleistungen, Nano-, Mikro- und Oberflächen­technologie sowie in der weiten Welt der Nachhaltigkeit besonders gut aufgestellt. Und unterfüttert ist all das mit einer mittelständischen, stabilen und recht krisen­festen Wirtschaft.

Wirtschaftlich stark – und lebenswert. Hier schließt sich nun der Kreis. Das Münsterland ist beides. Damit tragen auch die weichen Standortfaktoren stark zur Erfolgsgeschichte der Region bei. (von Elmar Ries)