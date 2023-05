Schnellerer Ausbau der Autobahnen im Münsterland

Die Bundesregierung hat das Gesetzespaket für die lange umstrittene Beschleunigung von Verkehrsprojekten auf den Weg gebracht – in der Koalition entbrannte gleich wieder neuer Ärger über ein Autobahnvorhaben. Das Kabinett billigte am Mittwoch Entwürfe von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Bei der Frage, warum ein Ausbau der A23 in Schleswig-Holstein darin nicht auftauchte, gab es allerdings umgehend gegenseitige Schuldzuweisungen zwischen der FDP und dem Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne).

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord-Westfalen hofft nun für das Münsterland und nördliche Ruhrgebiet unter anderem auf einen beschleunigten Ausbau der Autobahn 1 zwischen Münster und Kamener Kreuz, der A43 zwischen Marl-Sinsen und Witten-Heven und der A30 zwischen den Autobahnkreuzen Lotte/Osnabrück (A1) und Osnabrück-Süd (A33).

Wissing sprach in Berlin von einem großen Paket, das „massive“ Beschleunigungen für Schienen, Brücken und Radwege, aber auch für die Straße ermöglichen solle. Klotzen statt Kleckern, also. Ziel sei es, beim Planen, Genehmigen und Bauen schneller zu werden. Durch eine schnellere Umsetzung von Autobahnprojekten sollten Staus verringert werden.

Schnellere Genehmigungsverfahren

Konkret beschloss das Kabinett einen Gesetzentwurf zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Kernpunkt: Die Realisierung besonders wichtiger Vorhaben bei Eisenbahnen und Fernstraßen soll künftig im „überragenden öffentlichen Interesse“ liegen. Den Projekten soll besonderes Gewicht im Rahmen von Abwägungsentscheidungen zukommen, wie es im Entwurf heißt, zum Beispiel bei der Planfeststellung oder bei Gerichtsverfahren. Auch die dringend notwendige Erneuerung von Brücken soll schneller gehen.

Das Gesetzespaket enthält zudem einen beschleunigten Um- und Ausbau bestimmter Autobahnprojekte. Darauf hatten sich nach langem Streit Ende März die Spitzen der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP geeinigt. Konkret geht es um Projekte, die Stauschwerpunkte und Engstellen sind. Das Bundesverkehrsministerium hatte zunächst von 144 Projekten gesprochen, später dann von 145.

Die betroffenen Länder müssen dazu ihr Einvernehmen erklären. Wissing hatte eine Frist bis zum vergangenen Freitag gesetzt. Am Mittwoch sagte er dazu, die meisten Projekte würden unterstützt. Einige Länder wie Hessen, wo die Grünen mitregieren, bräuchten aber noch Zeit. Welche Projekte konkret schneller ausgebaut werden, solle später im Zuge einer Rechtsverordnung konkretisiert werden.

Kritik aus NRW

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) hatte erst am Dienstag und trotz anhaltender Kritik dem schnelleren Ausbau von 66 der bundesweit 145 Autobahnteilprojekte in NRW zugestimmt. Noch am Wochenende hatte eine Sprecherin gegenüber unserer Redaktion betont, „dass das Bundesverkehrsministerium auf unsere Fragen bisher nicht substanziell geantwortet hat“. Krischer kritisierte in einem Schreiben an Wis­sing am Dienstag erneut die knappe Fristsetzung.

IHK sieht „gutes Zeichen“ und Personalengpässe

Fakt ist: Hätte NRW nicht zugestimmt, wären die Autobahn-Bauprojekte zunächst nur in anderen Bundesländern wie Bayern gestartet, die sofort grünes Licht gegeben hatten. Dass NRW in letzter Minute noch die Kurve bekommen hat, ist für IHK-Hauptgeschäftsführer Fritz Jaeckel ein Zeichen dafür, dass die Landesregierung unter Ministerpräsident Henrik Wüst (CDU) funktioniert. Möglich, dass er Einfluss genommen hat. „Sachfragen werden im Sinne des Landes gelöst“, lobt Jaeckel. Für den Wirtschaftsstandort sei der Ausbaubeschluss „ein gutes Zeichen“. Umweltverbände sehen das anders.

Bei der schnellen Umsetzung befürchtet Jaeckel indes Verzögerungen durch Personalengpässe unter anderem wegen fehlender Straßenbauingenieure. „Der politische Wille ist da. Am Ende ist es eine Frage der Kapazitäten. Das ist eine Aufgabe für ein Jahrzehnt“, so Jaeckel.