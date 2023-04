Ausflugstipps für das Münsterland und Umgebung

Wochenende, Feiertag, Ferien oder einfach ein freier Tag? Wer nicht weiß, wie er seine Zeit sinnvoll nutzen kann und unternehmungslustig ist, dem sei ein Ausflug im Münsterland oder der Umgebung ans Herz gelegt.

Unsere Redaktion hat dafür ein paar Ideen gesammelt und gibt Ausflugs- und Freizeittipps für die Region.

Im Münsterland gibt es besonders viele und gute Möglichkeiten zum Spazierengehen und sogar Wandern

Naturwildpark Granat, Haltern am See

Der Naturwildpark Granat ist ein tolles Ausflugsziel für die ganze Familie. Ein riesiges Gelände mit toller Natur lädt zum Spaziergang ein. Und ganz nebenbei können Kängurus oder Wölfe in ihren Gehegen oder wild lebende Lamas oder Hängebauchschweine bestaunt werden. Highlight: die kaum scheuen Rehe, die sich füttern und streicheln lassen und für Fotos posieren.

Eintritt: 6 Euro Erwachsene, 4 Euro Kinder

6 Euro Erwachsene, 4 Euro Kinder Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 18 Uhr

Täglich von 10 bis 18 Uhr Adresse: Granatstraße 626, Haltern am See

Granatstraße 626, Haltern am See Website: naturwildpark.de

Baumwipfelpfad, Bad Iburg

Die Landesgartenschau in Niedersachsen fand 2018 an der Grenze zum Münsterland, genauer gesagt in Bad Iburg, statt. Für die Großveranstaltung hat sich die Kleinstadt, die zugleich Kneippkurort ist, ein besonderes Highlight angeschafft: einen Baumwipfelpfad. In rund 30 Metern Höhe können die Besucher einen rund 600 Meter langen Pfad entlangschlendern und dabei etwas über die umliegende Natur erfahren. Vom noch höher gelegenen Aussichtsturm hat man zudem einen tollen Blick auf das Schloss Iburg und den kleinen See.

Der Baumwipfelpfad in Bad Iburg ist im Rahmen der Landesgartenschau entstanden. Foto: dpa

Eintritt: 11,50 Euro Erwachsene, 10 Euro ermäßigt

11,50 Euro Erwachsene, 10 Euro ermäßigt Öffnungszeiten: Täglich 10 bis 16 Uhr, im Sommer länger

Täglich 10 bis 16 Uhr, im Sommer länger Adresse: Phillip-Sigismund-Allee 4, Bad Iburg

Phillip-Sigismund-Allee 4, Bad Iburg Website: baumwipfelpfad-badiburg.de

Canyon/Blaue Lagune, Lengerich

Der Canyon in Lengerich ist ein ehemaliger Kalksteinbruch und hat seinen zweiten Namen „Blaue Lagune“ dem in türkisfarben schillernden Wasser zu verdanken. Scheint die Sonne direkt auf das Wasser, könnte man denken, man sehe das Meer auf den Malediven. An das Wasser darf man nicht direkt ran, auf dem wunderschönen, rund elf Kilometer langen Wanderweg rund um den Canyon gibt es aber tolle Aussichtspunkte.

Der Canyon in Lengerich ist ein Naturschutzgebiet. Ans Wasser darf man nicht - aber vom rund elf Kilometer langen Rundweg hat man einen tollen Ausblick. Foto: Tecklenburger Land Tourismus

Eintritt: kostenfrei

kostenfrei Öffnungszeiten: immer offen

immer offen Adresse: Am Kleeberg, Lengerich

Am Kleeberg, Lengerich Website: -

Naturkundemuseum mit Planetarium, Münster

Ein Besuch im LWL-Naturkundemuseum mit dem erst vor kurzem völlig neugestalteten Planetarium lohnt sich immer. Es gibt verschiedene Ausstellungen zur Entwicklung der Natur in der Region, aber auch zu globalen Zusammenhängen. Und wer die Sterne liebt und sich dem Weltall ganz nah fühlen will, ist im Planetarium bestens aufgehoben.

Das Planetarium in Münster ist erst vor kurzem komplett saniert worden. Foto: Christoph Steinweg

Eintritt: 15 Euro Erwachsene (Kombiticket), 8 Euro ermäßigt

15 Euro Erwachsene (Kombiticket), 8 Euro ermäßigt Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 9 bis 18 Uhr

Dienstag bis Sonntag 9 bis 18 Uhr Adresse: Sentruper Str. 285, Münster

Sentruper Str. 285, Münster Website: lwl-naturkundemuseum-muenster.de

Naturzoo, Rheine

Der Naturzoo in Rheine beheimatet Hunderte verschiedene Tierarten und bietet sich perfekt an für einen Besuch mit der ganzen Familie. Lustige Affen, ein Streichelzoo oder die Vogelvoliere sind ein echter Hingucker. Ein Spaziergang über das weitläufige Gelände lohnt sich.

Auch Trampeltiere sind im Naturzoo zu finden. Foto: mv

Eintritt: 10,50 Euro Erwachsene, 6 Euro Kinder (im Winter günstiger)

10,50 Euro Erwachsene, 6 Euro Kinder (im Winter günstiger) Öffnungszeiten: Täglich 9 Uhr bis 17 Uhr, im Sommer länger

Täglich 9 Uhr bis 17 Uhr, im Sommer länger Adresse: Weihbischof D`Alhaus Straße, Rheine

Weihbischof D`Alhaus Straße, Rheine Website: naturzoo.de

Dörenther Klippen, Ibbenbüren

Die Dörenther Klippen bei Ibbenbüren bringen ein bisschen Alpenfeeling ins Münsterland. Tolle Wanderwege, die atemberaubende Felsformation „Hockendes Weib“ und schöne Wälder ziehen die Besucher an. Nach einer längeren Wanderung kann man gut Rast auf der Almhütte machen - die zugehörige Almhütte bietet zudem eine Aussichtsplattform mit tollem Blick.

Eintritt: kostenfrei

kostenfrei Öffnungszeiten: immer

immer Adresse: Dörenther Berg, Ibbenbüren

Dörenther Berg, Ibbenbüren Website: -

Waldhügel, Rheine

Ebenfalls ein tolles Naturpanorama bietet auch der Waldhügel in Rheine. Rund um den alten Steinbruch, der mit glasklarem und türkisfarbenden Wasser gefüllt ist, gibt es schönen kleinen Wanderweg, ein paar Bänke zum Entspannen - perfekt geeignet für einen längeren Spaziergang in der Natur.

Das Naturschutzgebiet "Waldhügel" in Rheine. Foto: nn

Eintritt: kostenfrei

kostenfrei Öffnungszeiten: immer

immer Adresse: Habichtshöhe, Rheine

Habichtshöhe, Rheine Website: foerderverein-waldhuegel.org

Burg Vischering, Lüdinghausen

Die Burg Vischering in Lüdinghausen ist zwar nur eine von vielen Burgen und Schlössern im Münsterland - dafür aber eine besonders schöne. Hier gibt es ein Museum, aber auch Kunst- und Kulturveranstaltungen. Ein Besuch lohnt sich.

Die Burg Vischering in Lüdinghausen bietet ein echtes Postkarten-Motiv. Foto: Foto: Kreis Coesfeld

Eintritt: 7,50 Euro Erwachsene (Kombiticket), 5 Euro ermäßigt

7,50 Euro Erwachsene (Kombiticket), 5 Euro ermäßigt Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr

Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr Adresse: Berenbrock 1, Lüdinghausen

Berenbrock 1, Lüdinghausen Website: burg-vischering.de

Feldmarksee, Sassenberg

Im Sommer bei gutem Wetter ist der Feldmarksee in Sassenberg einer der beliebtesten Orte im Münsterland. Ein richtiger Strand zum Baden, ein Tretbootverleih und gute Gastronomie auf einem „Piratenschiff“ bringen richtiges Urlaubsfeeling. Aber auch zu anderen Jahreszeiten lohnt sich der Besuch für einen schönen Spaziergang rund um den großen See und die angrenzende Natur.

Eintritt: 3,50 Euro Erwachsene (nur im Sommer für den Strand)

3,50 Euro Erwachsene (nur im Sommer für den Strand) Öffnungszeiten: immer

immer Adresse: Feldmark 7, Sassenberg

Feldmark 7, Sassenberg Website: sassenberg.de

Maximilianpark, Hamm

Die Landesgartenschau war für Hamm der Anlass den Maximilianpark besonders zu gestalten. Hier können Familien einen ganzen Tag verbringen. Eine Blumenpracht im Frühling und Sommer, Kunstprojekte; Industriekultur, viele Kinder-Spielplätze, ein Wasserfontänenfeld, ein Schmetterlinghaus und der bekannte riesige Glaselefant locken die Besucher an. Immer wieder finden hier auch besondere Veranstaltungen statt.

Im Maximilanpark finden oft beeindruckende Veranstaltungen - wie hier das Herbstleuchten - statt. Foto: Thorsten Hübner

Eintritt: 5 Euro Erwachsene, 3 Euro ermäßigt

5 Euro Erwachsene, 3 Euro ermäßigt Öffnungszeiten: Täglich 10 bis 18 Uhr (Kernzeiten)

Täglich 10 bis 18 Uhr (Kernzeiten) Adresse: Alter Grenzweg 2, Hamm

Alter Grenzweg 2, Hamm Website: maximilianpark.de

Historische Altstadt, Tecklenburg

Die Kleinstadt Tecklenburg ist eine der schönsten Städte im Münsterland. Die malerischen Fachwerkhäuser, die Freilichtbühne und die Burg bieten eine traumhafte Kulisse. Das gemütliche Örtchen hat zudem einen schönen Kurpark, gute Gastronomie und tolle Wanderwege in der Nähe.

Eintritt: kostenfrei

kostenfrei Öffnungszeiten: immer

immer Adresse: Tecklenburg

Tecklenburg Website: tecklenburg.de

Allwetterzoo, Münster

Der größte Zoo im Münsterland begeistert durch eine unglaubliche Artenvielfalt. Löwen, Elefanten und Giraffen freuen sich über menschlichen Besuch.

Streifzug durch den Allwetterzoo Clownfisch: Anemonenfische, auch bekannt als Clownfische, sind eine Unterfamilie der Riffbarsche, die in enger Symbiose mit See-Anemonen leben. Dabei bevorzugen die einzelnen Arten das Zusammenleben mit ganz bestimmten Arten von Anemonen. Die Symbiose ist ideal: Die Anemonen bieten den Fischen, die allesamt schlechte Schwimmer sind, Schutz vor Raubfischen. Auch die Anemonenfische schützen ihre Symbiosepartner vor Feinden. Anemonen, deren Fischpartner weggefangen wurden, werden bald von Falter- oder Feilenfischen gefressen. Foto: Allwetterzoo Münster Ameisenbär, männlich: Der Große Ameisenbär lebt in den Wäldern, Sumpf- und Graslandschaften Mittel- und Südamerikas. Er ist mit einer Kopf-Rumpflänge von bis zu 130 Zentimetern, einer Schwanzlänge von 65 bis 90 Zentimetern und einem Gewicht von bis zu 40 Kilogramm der größte Vertreter der Ameisenbären. Foto: Allwetterzoo Münster Erdmännchen: WächterErdmännchen stammen aus Süd- und Südwestafrika und bewohnen aus­schließ­lich offene Trockengebiete und Savannen. Ihren Namen verdanken sie einer typischen Verhaltensweise, dem „Sichern“. Hierzu stellt sich ein Tier auf die Hinterfüße - es macht „Männchen“. Mit seinen leistungsfähigen Augen beobachtet das Erdmännchen die Umgebung und warnt bei Gefahr seine Artgenossen durch schrille Rufe. Foto: Allwetterzoo Münster Fossa: Seit Oktober lebt im Allwetterzoo eine neue Tierart, die sowohl Merkmale von Katzen, Mangusten sowie Schleichkatzen hat: die Fossa. Dabei handelt es sich um das in seiner Heimat Madagaskars größte Landraubtier. Die Fossa ist auf intakte Wälder angewiesen. Wegen der fortschreitenden Zerstörung der Wälder auf Madagaskar und der Verfolgung durch den Menschen nehmen die Bestände laufend ab. Foto: Allwetterzoo Münster Gelbbrustkapuziner: Die Gelbbrustkapuziner haben von allen Neuweltaffen das am weitesten entwickelte Gehirn, woraus ein hoher Intelligenzgrad resultiert. In ihren geistigen Leistungen übertreffen sie alle anderen südamerikanischen Affen. Der Gelbbrust-Kapuziner zählt im Gegensatz zu anderen Kapuziner-Arten zu den 25 weltweit am stärksten bedrohten Primatenarten. Der Hauptgrund für die Gefährdung dieser Unterart liegt in der großflächigen Zerstörung ihres Lebensraums im östlichen Brasilien. Foto: Allwetterzoo Münster Gepard: Geparde waren einst weit über den Afrikanischen Kontinent und Teile Asiens verbreitet. Heute existieren nur noch Restbestände in süd- und ostafrikanischen Schutzgebieten sowie südlich des Kaspischen Meeres. Im Allwetterzoo wurden zuletzt im August 2020 vier Jungtiere geboren. Foto: Allwetterzoo Münster Geparde Jungtiere: Geparde sind stark von der Ausrottung bedroht und die Zucht in Zoos ist sehr schwierig. Umso mehr freute sich der Allwetterzoo, als am 18 August, vier gesunde kleinen Geparden Welpen zu sehen waren. Mittlerweile ist der Nachwuchs flügge und tobt und tollt mit Mutter Isantya über die Außenanalgen des Allwetterzoos. Foto: Allwetterzoo Münster Gila: Das giftigste Tier im Allwetterzoo und gleichzeitig eines, das einen großen medizinischen Beitrag geleistet hat. Die Gila-Krustenechse erzeugt ihr Gift in ihren Unterkieferdrüsen. Tödlich ist das Toxin für gesunde Menschen nicht, aber sehr schmerzhaft. In den 90ern fand man in dem Gift eine Eiweißverbindung, Exendin-4, diese wird bis heute in der Diabetes Therapie eingesetzt. Foto: Allwetterzoo Münster Giraffe: „Steppengiraffen“, wie die Netzgiraffen im Allwetterzoo, sind die längsten Tiere der Erde. Eine männliche Netz­giraffe kann eine Schei­telhöhe bis zu 5,80 m erreichen. „Waldgiraffen“, die Okapis, werden hingegen nur 170 cm groß. Bei einem verhältnismäßig kurzen Rumpf haben Netzgiraffen lange Gliedmaßen, ihre Vorderbeine sind länger als die Hinter­beine. Zum Trinken müssen Giraffen deshalb die Vorderbeine sehr weit auseinandergrätschen, um mit dem Kopf den Boden zu erreichen. Giraffen können Geschwindigkeiten von 50 bis 60 km/h erreichen. Foto: Allwetterzoo Münster Gnu: Streifengnus sind große, kräftig gebaute Antilopen. Ihre Widerristhöhe beträgt bis zu 140 Zentimeter und sie können ein Gewicht von 250 Kilogramm erreichen. Der stattliche, schmale Kopf hat eine breite Schnauze mit schlitzförmigen Nasenlöchern, die von einer Hautfalte bedeckt werden. Foto: Allwetterzoo Münster Goliath Spinne: Das ist Hildegard – wie sie die Zootierpfleger liebevoll nennen. Sie ist eine Goliath-Vogelspinne und lebt im Aquarium des Allwetterzoos. Das Tier ist dabei in mehrerlei Hinsicht etwas ganz besonderes – ist die Goliath-Spinne doch nicht ohne Grund ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen worden. Es handelt sich hier nämlich um die größte aller lebenden Vogelspinnen. Ausgewachsen hat sie bis zu zwölf Zentimeter Körperlänge und eine Beinspannlänge von bis zu 30 Zentimeter. Ihre Beißklauen erreichen eine Länge von rund 2,5 Zentimeter. Foto: Allwetterzoo Münster Gorilla: Die Gorillas sind die schwersten und größten aller Affenarten. Ihre nächsten Verwandten, zu denen neben Schimpansen und Orang-Utans auch wir Menschen gehören, sind dagegen deutlich leichter. Foto: Allwetterzoo Münster Josy beim Fressen: Malaienbären leben in den tropischen Regenwäldern Südostasiens. Sie gehören zur Familie der Großbären, also mit zu den größten Landraubtieren der Erde. Jedoch ist der ausgewachsene Malaienbär mit bis zu 1,50 Meter Länge und bis zu 65 Kilogramm Körpergewicht der kleinste Vertreter der Großbären. Foto: Allwetterzoo Münster Katta: Der Katta, auch Katzenmaki genannt, ist ein grau-weiß gefärbter Halbaffe (Lemur) mit einer auffälligen Gesichts­maske. Typisch für ihn ist der schwarz-weiß quergeringelte Schwanz. Die Lemuren, eine Halbaffengruppe, bewohnen die Insel Madagaskar östlich von Afrika. Ursprünglich lebten sie in ganz Afrika, Europa und Nordamerika, hier sind sie jedoch restlos ausgestorben. Allein auf Madagaskar hielten sich diese Halbaffen bis auf den heutigen Tag. Foto: Allwetterzoo Münster Kea: Keas sind recht urtümliche Papageien. Sie kommen im Gebirge auf der Südinsel Neuseelands bis in 2.000 m Höhe vor und überleben selbst kalte, schneereiche Winter ohne große Probleme. In ihrer Heimat gelten die Keas zudem als lästige Quälgeister, die den Touristen alles stehlen, was nicht sorgfältig und Kea-sicher installiert ist. Vom Butterbrot über den Rucksack bis hin zum Auto - es gibt nichts, was der Neugier der Keas auf Dauer standhält! Foto: Allwetterzoo Münster Leopard: Leoparden sind sehr anpassungsfähig und kommen in fast allen Lebensräumen Afrikas und Asiens vor. In Münster leben zwei Persische Leoparden. Der Allwetterzoo arbeitet hier besonders eng mit dem WWF Deutschland zusammen, um das Überleben dieser Großkatzen zu sichern. Foto: Allwetterzoo Münster Löwe: Löwen bewohnen offene Steppen, lichte Trockenwälder und steinige Halbwüsten bis zu einer Höhe von 3500 Meter. Sie kommen vorwiegend in Afrika, südlich der Sahara, sowie mit nur noch sehr wenigen bedrohten Exemplaten in Vorderindien vor. Anders als ein Tiger meidet der Löwe dichte Wälder. Foto: Allwetterzoo Münster Löwenkopfaffe: Löwenäffchen kommen nur in Mittel- und Südamerika vor. Ihr Verbreitungs­gebiet ist an der Südostküste Brasiliens auf winzige Regenwaldreste zusammen­geschmolzen. Sie zählen zu den am stärksten von der Ausrottung bedrohten Säugetierarten der Welt. Durch ein Anfang der 1980er Jahre ins Leben gerufenes Erhaltungszuchtprogramm konnten Zoos das Überleben dieser Affen in Menschenobhut sichern. Foto: Allwetterzoo Münster Mandi: Der Name Orang-Utan bedeutet im Malaiischen „Waldmensch“ und entstammt dem Glauben der einheimischen Bevölkerung. Auf Borneo und Sumatra geht man davon aus, dass die Affen früher Menschen waren und auch sprechen konnten. Würden sie diese Fähigkeit wirklich haben, würden sie uns Menschen wahrscheinlich sagen, dass wir aufhören sollen ihren Lebensraum für industrielle Palm-Öl-Plantagen zu zerstören. Foto: Allwetterzoo Münster Nashorn: Da Nashörner vom Aussterben bedroht sind, kommt der Zucht in Zoos in eine große Bedeutung zu. Allerdings ist die Zucht dieser hoch bedrohten Tiere sehr anspruchsvoll. Foto: Allwetterzoo Münster Otter: Der Asiatische Zwergotter, die kleinste Otterart, wir wegen ihre kurzen Krallen an den Fingern auch als Kurzkrallenotter bezeichnet. Im Allwetterzoo Münster leben die quirligen Tiere in einer Wohngemeinschaft mit den Orang-Utans. Foto: Allwetterzoo Münster Pelikan: Pelikane gehören zu den größten flugfähigen Vögeln der Welt. Der Krauskopfpelikan ist der größte Vertreter seiner Familie. Er kann eine Flügelspannweite von 3,5 Metern erreichen und wird bis zu 13 Kg schwer. Sein auffälligstes Körpermerkmal ist sein mächtiger Schnabel, mit dem er seine Hauptnahrung, die Fische, perfekt aus dem Wasser schöpfen kann: Schwim­mend stößt er von Zeit zu Zeit unvermittelt mit seinem Kopf ins Wasser und fängt die Fische in seinem stark dehnbaren „Beutel“. Foto: Allwetterzoo Münster Querzahnmolch: In seinem natürlichen Lebensraum, dem Pátzcuarosee, ist der Querzahnmolch nahezu ausgestorben. Der Allwetterzoo Münster ist einer von insgesamt vier Deutschen Zoos, die sich aktiv um die Nachzucht dieser besonderen Tiere bemühen. Foto: Allwetterzoo Münster Rotluchs: Die aus Amerika stammende Kleinkatze wird aufgrund ihres kurzen Schwanzes im natürlichen Verbreitungsgebiet auch als „Bobcat“ bezeichnet. Insgesamt gibt es weltweit vier verschiedene Luchsarten wovon der Rotluchs kleiner als die drei andern ist. Kanadischer Luchs, Europäischer Luchs und Pardelluchs sind im Gegensatz zu Rotluchs der mit max. 14 Kilo und mit höchstens 40 Zentimetern Schulterhöhe meist leichter und kleiner ist. Foto: Allwetterzoo Münster Stummelschwanzchamäleon: Die Wissenschaft nennt sie „Rieppeleon brevicaudatus“. Einen wirklichen deutschen Namen gibt es für die kleinen Chamäleons, die der Gruppe der Stummelschwanz-Chamäleons angehören, aber nicht. Die Chamäleons sind nicht nur spannend zu beobachten, sie legen auch eine interessante Verhaltensweise an den Tag: ein hochfrequentes Vibrieren des Körpers bei Gefahr. Vermutlich dient es der Abschreckung von Beutegreifern. Aber auch zur innerartlichen Kommunikation könnten die Tiere dieses Verhalten an den Tag legen. Denn die Vibrationen übertragen sich im dünnen Geäst und signalisieren damit ihren Artgenossen ihre Anwesenheit. Foto: Allwetterzoo Münster Tentakel Schluckspecht: Zu übersehen ist der Bewohner im Aquarium nun wirklich nicht. Sein Aussehen und seine Farbgebung wecken eher Neugierde und sorgen für begeisternde Blicke. Ganz anders sein Name. Über den kann man dann doch sehr schnell stolpern. Die Rede ist vom Tentakel-Schluckspecht. Anders als der Name es vermuten lässt, handelt es sich hier aber nicht um einen trinkwütigen Vogel. Es handelt sich stattdessen um einen besonders charakteristischen Fisch, der bevorzugt in Korallenriffe mit sandigem oder geröllartigem Untergrund lebt, die sich in einer Tiefe bis höchstens 30 Meter befinden. Foto: Allwetterzoo Münster Tiger: Die Sibirischen Tiger, auch Amurtiger genannt, sind die größten heute noch lebenden Katzen. Ausgewachsene Männchen können bis zu 300 kg wiegen. Foto: Allwetterzoo Münster Vari: Varis zählen zu den Lemuren. Sie kommen nur auf Madagaskar vor. Dort sind die Halbaffen vor allem durch die Zerstörung ihres Lebensraumes Regenwald von der Ausrottung bedroht. Foto: Allwetterzoo Münster Wasserbock: Der Defassa-Wasserbock ist in den Grassavannen und Wäldern südlich der Sahara beheimatet. Sein Vorkommen ist, wie sein Name verrät, eng ans Wasser gebunden. Man erkennt ihn an seinem langen, strähnigen Fell und dem imponierenden Gehörn des Männchens. Foto: Allwetterzoo Münster Wolf: Die derzeitige Wolfs-Gruppe im Allwetterzoo besteht aus drei männlichen Timberwölfen, die seit Oktober 2015 hier leben. Zwei der Tiere kommen aus Mulhouse im Elsass, das dritte Männchen aus dem Tierpark Saerbeck. Die helleren „Franzosen“ heißen „Legolas“ und „Gandalf“, der dunklere Münsterländer „Gimli“. Timberwölfe sind eine Unterart der Wölfe, deren Fellfarbe von weiß bis schwarz variieren kann. Foto: Allwetterzoo Münster Yak: Der Hausyak ist die domestizierte Form des gefährdeten Wildyaks. Seine Domestikation begann wohl vor etwa 4500 Jahren, was aber nicht sehr sicher ist. Er hat eine große wirtschaftliche Bedeutung in Zentralasien und wird zunehmend auch von Landwirten in Mitteleuropa gehalten. Foto: Allwetterzoo Münster Buntleguane: Der Buntleguan wird auch als Falsches Chamäleon bezeichnet. Er lebt in den Baumkronen südamerikanischer Regenwälder. Die Färbung dieser Echsen ist individuell variabel und dabei stimmungs- und aktivitätsabhängig. Mit ihren gegenüberstellbaren Greifzehen hat sich die Art an das Leben im dünnen Geäst angepasst und erinnert auch in anderen Merkmalen, etwa der Färbung und den vorsichtigen, langsamen Bewegungen, an die altweltlichen Chamäleons. Foto: Allwetterzoo Münster Elefanten: Ein Asiatischer Elefant, wie ihn das Logo des Allwetterzoos zeigt, gehört zu den schwersten Landtieren der Welt. Mit einem Gewicht von bis zu 5 Tonnen und einer Schulterhöhe von bis zu 3,5 Meter wird der Asiatische Elefant nur noch vom Afrikanischen Elefanten mit einem Gewicht von 4 bis 6,5 Tonnen und einer maximalen Höhe von 4 Metern übertroffen. Foto: Allwetterzoo Münster Faultiere: Faultiere hängen überwiegend mit nach unten gekehrtem Rücken im Geäst des Tropischen Regenwaldes und bewegen sich, wenn überhaupt, nur langsam hangelnd fort. Am Boden laufen sie sehr unbeholfen – schwimmen können sie hingegen sehr gut und können auch größere Distanzen problemlos überbrücken. Foto: Allwetterzoo Münster Seepferdchen: Seepferdchen sind Fische – und haben nichts mit den Pferden auf den Münsterländer Koppeln gemeinsam. Bei diesen besonderen Tieren sind die Männchen für die Brutpflege zuständig und kümmern sich fürsorglich um den Nachwuchs. Foto: Allwetterzoo Münster Zwergmanguste: Zwergmangusten sind wie der Name schon sagt, die kleinsten Vertreter aus der Familie der Mangusten zu denen zum Beispiel auch die Erdmännchen gehören. Mit einer Kopf-Rumpf-Länge von 17 bis 23 Zentimetern und einem Maximalgewicht von 400 Gramm ist die südliche Zwergmanguste ein echter Zwerg der es aber faustdick hinter den Ohren hat. Sie ernähren sich hauptsächlich von Insekten und anderen Wirbellosen, machen aber auch nicht halt vor kleinen Säugetieren, Reptilien und Vögel. Foto: Allwetterzoo Münster Zwergseidenaffe: Zwergseidenäffchen zählen zu den kleinsten Affen, die es auf der Welt gibt. Sie wiegen nur rund 130 Gramm. Dabei können sie unglaubliche fünf Meter weit springen. Überträgt man dieses Sprungtalent auf die Größe von uns Menschen, könnten wir Sprünge mit einer Weite von über 60 Metern machen. Zwergseidenäffchen besitzen ein dichtes, seidiges Fell, das den Kopf wie eine Mähne umschließt und ihre kleinen Ohren überdeckt. Foto: Allwetterzoo Münster

Eintritt: 20,90 Euro Erwachsene, 14,90 Euro Student/Schüler

20,90 Euro Erwachsene, 14,90 Euro Student/Schüler Öffnungszeiten: Täglich 9 bis 17 Uhr, im Sommer länger

Täglich 9 bis 17 Uhr, im Sommer länger Adresse: Sentruper Str. 315, Münster

Sentruper Str. 315, Münster Website: allwetterzoo.de

Emssee und Ems, Warendorf

Die Stadt Warendorf hat sich schon zwei Mal vergeblich um die Austragung der Landesgartenschau beworben. Ins Zentrum der Veranstaltung sollte der Emssee und der angrenzende Park gestellt worden. Kein Wunder, denn hier zeigt sich die Natur von ihrer schönsten Seite. Der See, die Brücken, die Felder und Wiesen laden bei gutem Wetter zum Spaziergang ein. Besucher können den Aufenthalt mit einem Besuch im nahen NRW-Landgestüt und der angrenzenden und schönen historischen Altstadt abrunden.

Eintritt: kostenfrei

kostenfrei Öffnungszeiten: immer

immer Adresse: Zwischen den Emsbrücken, Warendorf

Zwischen den Emsbrücken, Warendorf Website: warendorf.de

Venner Moor, Senden

Das Venner Moor in Senden ist ein großes Naturschutzgebiet mit tollen Wegen durch Wald und Moor. Je nach Wetter wirkt das Gebiet malerisch oder hat etwas Mystisches. Ein toller Ort für lange und ruhige Spaziergänge.

Beliebt nicht nur bei Gästen ist das Venner Moor in Senden. Foto: Dietrich Harhues

Eintritt: kostenfrei

kostenfrei Öffnungszeiten: immer

immer Adresse: Kappenberger Damm 990, Münster (Parkplatz)

Kappenberger Damm 990, Münster (Parkplatz) Website: -

Botanischer Garten, Münster

Der Botanische Garten in Münster gehört zur Universität und liegt direkt hinter dem Schloss. Eine atemberaubende Pflanzenvielfalt, der kleine See und die Gewächshäuser und ein toller Rundweg bieten sich ideal für einen Spaziergang durch den botanischen Garten an.

Eintritt: kostenfrei

kostenfrei Öffnungszeiten: Täglich 9 bis 16 Uhr

Täglich 9 bis 16 Uhr Adresse: Schlossgarten 5, Münster

Schlossgarten 5, Münster Website: uni-muenster.de

Schloss Nordkirchen, Nordkirchen

Eines der schönsten Schlösser im Münsterland steht in Nordkirchen. Das dortige Herrenhaus war nicht ohne Grund schon Filmkulisse für Hollywood-Filme. Der weitläufige Schlossgarten eignet sich ideal für ausgiebige Spaziergänge. Innen ist inzwischen die Schule für Finanzen NRW beheimatet, der Eintritt für Gäste ist nur in einer geführten Gruppe möglich.

„Westfälisches Versailles“: Das Wasserschloss Nordkirchen. Foto: Gemeinde Nordkirchen

Eintritt: kostenfrei

kostenfrei Öffnungszeiten: Täglich 9 bis 18 Uhr (nur mit Anmeldung), Garten immer offen

Täglich 9 bis 18 Uhr (nur mit Anmeldung), Garten immer offen Adresse: Schloss 1, Nordkirchen

Schloss 1, Nordkirchen Website: schloss.nordkirchen.net

Blaue Lagune, Beckum

Die Blaue Lagune in Beckum bietet ähnlich karibische Wasserfarben wie die am Canyon in Lengerich. Richtig wandern kann man hier nicht, die Wege rund um die kleinen türkisfarbenen Seen ist einfacher - ideal für einen entspannten Spaziergang. Obacht: im Sommer ist das Lagern direkt an der Lagune verboten - aus Naturschutzgründen.

Eintritt: kostenfrei

kostenfrei Öffnungszeiten: immer

immer Adresse: Annekestraße, Beckum

Annekestraße, Beckum Website: -

Rieselfelder, Münster

Das Landschaftsschutzgebiet, das zugleich auf europäisches Vogelschutzgebiet ist, ist ein Naturphänomen. Nicht nur Ornithologen kommen hier bei Spaziergängen oder einem Halt an den Beobachtungspunkten oder dem Aussichtsturm auf ihre Kosten.

Die Rieselfelder sind ein europäisches Vogelschutzgebiet. Foto: Günter Benning

Zwillbrocker Venn, Vreden

An der äußersten Grenze des Münsterlandes, nahe der niederländischen Grenze, liegt das Zwillbrocker Venn. Hier gibt es nicht nur einen schönen Spazierweg durch die Natur, sondern hier kann man auch die weltweit nördlichst brütenden Flamingos in freier Wildbahn bestaunen - ein beeindruckendes Schauspiel.

Eintritt: kostenfrei

kostenfrei Öffnungszeiten: immer

immer Adresse: Rundwanderweg am Zwillbrocker, Vreden

Rundwanderweg am Zwillbrocker, Vreden Website: bsvzwillbrock.de

Enscheder Innenstadt, Enschede (NL)

Nah der deutsch-niederländischen Grenze liegt die Stadt holländische Enschede. Ein klassischer holländischer Wochenmarkt mit Frikandeln oder Kroketjes, Shopping auch sonntags, coole niederländische Kneipen, ein großes internationales Fußballstadion oder die größte Brauerei (Grolsch) der Region sind ideal für einen Tagestrip. Enschede ist auch mit dem Zug - direkt von Münster aus - schnell erreichbar.

Eintritt: kostenfrei

kostenfrei Öffnungszeiten: immer

immer Adresse: Enschede, Niederlande

Enschede, Niederlande Website: stadtenschede.de

Wildpferdebahn, Dülmen

Pferde mal nicht auf den Wiesen, in Boxen oder der Reithalle? Das gibt es in Dülmen. Die dortigen Wildpferde sind das Wahrzeichen der Stadt. Die dortige Wildpferdebahn im Naturschutzgebiet Merfelder Bruch hat eine Größe von 360 Hektar und lädt die Besucher im Sommer zum Bestaunen der Tiere ein. Besonderes Highlight: der jährliche Wildpferdefang am letzten Samstag im Mai. Achtung: Hierfür müssen gesonderte Tickets gekauft werden, die immer schnell ausverkauft sind.

Die Wildpferde in Dülmen. Foto: Philipp Foelting

Burg Bentheim, Bad Bentheim

„Die Burg Bentheim ist die größte Höhenburg Nordwest­deutschlands und wurde erstmals 1050 erwähnt. Seit fünf Jahrhunderten befindet sie sich im Besitz der Grafen und Fürsten zu Bentheim und Steinfurt“, heißt es auf der Website der Burg. Ein Besuch in der Burg, im Burggarten und in einem der umliegenden Cafés lohnt sich.

