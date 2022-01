Versicherungen wollen nach Feuer am FMO Geld zurück

13 Sachverständige sind nicht genug. Das Landgericht in Münster macht sich jetzt auf die Suche nach einem weiteren Gutachter, der klären soll, wie das Feuer entstanden ist, das am 14. Oktober 2019 in einem der beiden Parkhäuser am Flughafen in Greven ausgebrochen ist. 102 Fahrzeuge hat es damals beschädigt oder komplett zerstört. Keine Rolle spielt in dem Verfahren die zwei Millionen Euro Schaden, die laut FMO am Gebäude entstanden sind.

