Biergärten verdrängen Parkplätze

In NRW stehen immer häufiger Tische und Stühle vor Restaurants, Kneipen und auf Bürgersteigen. Die Außengastronomie boomt, sie breitet sich unterschiedlichen Gründen aus. So gehen die Städte damit um.

Was mit dem Rauchverbot in Kneipen und Gaststätten begonnen hatte, wurde durch die Folgen der Corona-Pandemie verstärkt: Die Flächen für Außengastronomie haben in zahlreichen deutschen Städten deutlich zugenommen. Das unterstreicht der Branchenverband Dehoga NRW. Der Mega-Trend der vergangenen Jahre setze sich teils rasant fort. „Das hat mit einer veränderten Nachfrage zu tun, die durch die Pandemie noch einmal einen zusätzlichen Schub bekommen hat“, sagt Präsident Patrick Rothkopf.