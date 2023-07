Auszubildende verzweifelt gesucht

Die Handwerks- und Industriebetriebe im Münsterland suchen in zahlreichen Berufen händeríngend nach Auszubildenden. „In Metall- und Elektroberufen und IT-Bereich ist die Not groß“. weíß Guido Krüdewagen von der IHK Nord Westfalen in Münster. Doch die Liste der verzweifelten Branchen ist lang: Auch Azubis für die Bereiche Hotellerie, Lager, Spedition und Gastgewerbe würden dringend gesucht, meldete die IHK am Mittwoch.

