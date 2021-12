Autofahrer hängt auf Bahngleisen fest

In Emsdetten hat sich am Dienstag ein 78-Jähriger verfahren und ist mit seinem Auto auf Bahngleisen hängen geblieben. Sein Glück: Ein Zeuge reagierte genau richtig.

Am Dienstagabend hat sich ein Autofahrer verfahren und ist mit seinem Wagen auf Bahngleisen hängen geblieben. Wie die Polizei berichtet, wollte der 78-Jährige aus Emsdetten eigentlich in eine parallel zu den Gleisen verlaufende Straße abbiegen. Der Autofahrer verpasste allerdings die Fahrbahn und geriet ins Gleisbett. Sein Glück war, dass ein aufmerksamer Zeuge „genau richtig gehandelt und sofort die 110 gerufen“ hat, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Die Polizei habe sich sofort mit der Deutschen Bahn in Verbindung gesetzt, die den Bahnverkehr auf der betroffenen Strecke vorübergehend einstellte. Die Fahrgäste in den Zügen aus Richtung Rheine sowie aus Richtung Greven mussten durch den Einsatz schätzungsweise 30 Minuten warten.

Mit dem Abschleppseil des Zeugen wurder das feststeckende Auto aus dem Gleisbett befreit. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Ein Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht - weder am Pkw, noch an den Gleisen. Den 78-Jährigen erwartet jetzt allerdings eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. „Dennoch waren am Ende alle froh, dass alles so gut und schnell geklappt hat und niemandem etwas passiert ist“, schließt die Mitteilung der Polizei.