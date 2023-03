Erheblicher Sachschaden durch Automatensprenger

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in #Stadtlohn an der L608 gesprengt. Die Explosion hat das Geschäftsgebäude beschädigt, Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Pkw. Hinweise an die #PolizeiBorken: Tel. (02861) 9000. pic.twitter.com/CetEOReVfD