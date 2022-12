So viele Automaten-Sprengungen wie noch nie

Es sind so viele Geldautomaten-Sprengungen wie noch nie in der Geschichte Nordrhein-Westfalens. Auch im Münsterland schlugen die Täter im Jahr 2022 einige Male zu. Die Banken im Münsterland verstärken ihre Sicherheitsvorkehrungen.

Es ist ein erschreckender Rekordwert: Noch nie wurden in NRW so viele Geldautomaten in die Luft gejagt wie in diesem Jahr. Das NRW-Innenministerium berichtet auf Anfrage unserer Redaktion von 177 versuchten und erfolgreichen Sprengungen bis kurz vor Weihnachten. Damit sei der Höchstwert aus dem Jahr 2020 (176) bereits übertroffen worden.