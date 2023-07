Das sind die Badeseen im Münsterland

Wenn die Sonne scheint, zieht es viele Menschen ins kühle Nass – zum Beispiel in Badeseen. Wir geben einen Überblick über die Badeseen im Münsterland. An einigen davon ist der Eintritt frei.

Sommer, Sonne, Abkühlung: Letzteres bieten nicht nur Freibäder, sondern auch Badeseen. Im Münsterland und in der nahen Umgebung gibt es fast 20 Möglichkeiten, sich an einem See zu erfrischen, zu schwimmen oder dort eine entspannte Zeit zu verbringen.

In unserer Übersicht finden Sie neben einer Kurzinfo auch die Öffnungszeiten, Preise und die Adresse der einzelnen Badeseen.

Tuttenbrocksee Beckum

Neben einem Strandbad bietet der Freizeitsee Tuttenbrock in Beckum auch einen Aquapark und eine Wasserski-Anlage. Auch Stand-Up-Paddling ist möglich. Tickets müssen online gekauft werden.

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 20 Uhr (Wasserski 12 bis 20 Uhr)

täglich von 10 bis 20 Uhr (Wasserski 12 bis 20 Uhr) Preise: Tageskarte Strandbad sechs Euro (ermäßigt vier Euro), Tageskarte Aquapark 30 Euro, Stundenkarte SUP inklusive Strandbad 14 Euro, Grillplatz (eine Stunde) 35 Euro

Tageskarte Strandbad sechs Euro (ermäßigt vier Euro), Tageskarte Aquapark 30 Euro, Stundenkarte SUP inklusive Strandbad 14 Euro, Grillplatz (eine Stunde) 35 Euro Adresse: Am Tuttenbrocksee in Beckum

Tuttenbrocksee in Beckum Foto: IMAGO/biky

Aasee in Bocholt

Badebucht mit Restaurant, Freizeitanlage mit Mountainbike- und Skater-Parcours, Kletterwand, Mini-Spielfeld, Minigolf, Boule-Bahn und Bauspielplatz sind unter anderem am Aasee in Bocholt zu finden. Ebenfalls gibt es einen circa drei Kilometer langen Rundweg.

Öffnungszeiten (Badebucht): während der Schulzeiten 13 bis 18 Uhr, während der Ferienzeiten 10 bis 18 Uhr

während der Schulzeiten 13 bis 18 Uhr, während der Ferienzeiten 10 bis 18 Uhr Preise: kostenlos

kostenlos Adresse: Hohenhorster Straße in Bocholt

Aasee in Bocholt Foto: IMAGO/Werner Otto

Pröbstingsee in Borken

Im Naherholungsgebiet Pröbstingsee in Borken können Interessierte einen Kletterwald, das Herrenhaus Pröbsting, den Planetenweg und verschiedene Spazierrouten entdecken. Auch ein Minigolf-Platz ist in der Nähe. Ebenso kann man beispielsweise Tretboote mieten.

Öffnungszeiten: ständig zugänglich

ständig zugänglich Preise: kostenlos

kostenlos Adresse: Pröbstinger Busch 14 in Borken

Pröbstingsee in Borken Foto: IMAGO/Werner Otto

Dülmener See in Dülmen

Das Naturbad am Dülmener See bietet einen Sandstrand mitten im Grünen. Neben dem Schwimmen sind Surfen, Segeln und Paddeln am Dülmener See möglich. Ebenso gibt es Grillmöglichkeiten. Außerdem grenzt der „Ferienpark Dülmener See“ an.

Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 20 Uhr

täglich von 8 bis 20 Uhr Preise: Erwachsene vier Euro, Kinder bis zehn Jahren einen Euro

Erwachsene vier Euro, Kinder bis zehn Jahren einen Euro Adresse: Zum Dülmener See 51 in Dülmen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ferienpark Dülmener See (@duelmenersee) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Drilandsee (Dreiländersee) in Gronau

Minigolf, Segeln, Surfen, Reiten, Wandern und natürlich Baden: all das ist im und am Dreiländersee in Gronau möglich. Auch Wasserspielgeräte, ein Sandstrand und Spielfelder für Volleyball und Fußball sind vorhanden. Der Badesee ist in zwei Bereiche aufgeteilt – den Bade- und den Sportsee.

Öffnungszeiten: jederzeit

jederzeit Preise: kostenlos

kostenlos Adresse: Gildehauser Straße 350 in Gronau

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Camping Dreiländersee Hewing (@campingplatzgronau) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Buddenkuhle in Ladbergen

Inmitten von Naturschutzgebieten liegt der Badesee Buddenkuhle in Ladbergen, der auch zum Stand-Up-Paddling und Tauchen freigegeben ist.

Öffnungszeiten: Die Badeaufsicht ist täglich von 10 bis 18 Uhr im Einsatz (samstags bis 20 Uhr). Bei Regen werden die Zeiten möglicherweise verkürzt.

Die Badeaufsicht ist täglich von 10 bis 18 Uhr im Einsatz (samstags bis 20 Uhr). Bei Regen werden die Zeiten möglicherweise verkürzt. Preise: Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene vier Euro, Kinder und Jugendliche bis 13 Jahren drei Euro, Gäste der Regenbogen-Ferienanlage frei

Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene vier Euro, Kinder und Jugendliche bis 13 Jahren drei Euro, Gäste der Regenbogen-Ferienanlage frei Adresse: An der Buddenkuhle in Ladbergen

Buddenkuhle in Ladbergen Foto: Sigmar Teuber

Waldsee in Ladbergen

Rund um den Waldsee in Ladbergen erstreckt sind ein Erholungsgebiet mit vielen Freizeitmöglichkeiten, zum Beispiel Radfahren oder Wandern im Teutoburger Wald. Auch Camping oder Übernachtungen in mobilen Heimen sind möglich.

Öffnungszeiten: Badebetrieb aktuell nicht möglich

Badebetrieb aktuell nicht möglich Preise: kostenlos

kostenlos Adresse: Waldseestraße 81 in Ladbergen

Seebad Haltern (Haltener Stausee)

Langer Sandstrand und etwa 30.000 Quadratmeter Wasserfläche bietet das Seebad in Haltern am See. Strandkörbe können gemietet werden.

Öffnungszeiten: montags bis sonntags von 10 bis 19 Uhr (bei sonnigem Wetter und entsprechenden Temperaturen)

montags bis sonntags von 10 bis 19 Uhr (bei sonnigem Wetter und entsprechenden Temperaturen) Preise: Tageskarte Erwachsene sieben Euro, Kinder und Jugendliche fünf Euro

Tageskarte Erwachsene sieben Euro, Kinder und Jugendliche fünf Euro Adresse: Hullerner Straße 52 in Haltern am See

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Seebad Haltern (@seebadhaltern) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Silbersee II Haltern

Schwimmen, Planschen, Schnorcheln und Surfen locken in der Hochsaison tausende Badegäste zum Silbersee II nach Haltern. Es gibt außerdem einen Sandstrand und eine Wasserfläche von 65.000 Quadratmetern. Tickets können nur online gekauft werden.

Öffnungszeiten: 9 bis 20 Uhr

9 bis 20 Uhr Preise: 4,80 Euro (an ausgerufenen Badetagen)

4,80 Euro (an ausgerufenen Badetagen) Adresse: Zum Vogelsberg 996 in Haltern am See

Haarener Baggersee in Hamm

Neben einer Badebucht findet sich am Haarener Baggersee auch eine Wasserskianlage. Zudem führt der Radweg auf der ehemaligen Zechenbahntrasse zwischen Hamm und Ahlen an dem See vorbei.

Öffnungszeiten: 9 bis 20.30 Uhr, Wasserski montags bis freitags von 11 bis 20.30 Uhr, am Wochenende von 12 bis 20 Uhr

9 bis 20.30 Uhr, Wasserski montags bis freitags von 11 bis 20.30 Uhr, am Wochenende von 12 bis 20 Uhr Preise: Erwachsene vier Euro, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahren 2,50 Euro, Kleinkinder bis einschließlich sechs Jahren frei

Erwachsene vier Euro, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahren 2,50 Euro, Kleinkinder bis einschließlich sechs Jahren frei Adresse: Sundernstraße 10 in Hamm

Herthasee in Hörstel

Camping, Baden und Erholen ist am Herthasee in Hörstel möglich. Neben eines großen Sandstrandes bietet der See etwa 50.000 Quadratmeter Wasserfläche. Verschiedene Freizeitaktivitäten sind möglich.

Öffnungszeiten: täglich 8 bis 22 Uhr

täglich 8 bis 22 Uhr Preise: Tageskarte Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren vier Euro, Kinder und Jugendliche von vier bis 15 Jahren zwei Euro

Tageskarte Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren vier Euro, Kinder und Jugendliche von vier bis 15 Jahren zwei Euro Adresse: Herthaseestraße 70 in Hörstel

Torfmoorsee in Hörstel

Eine Badebucht mit Sandstrand, Liegewiese und Wasserspiel-Rinne ist mit dem Torfmoorsee in Hörstel verbunden. Es besteht auch die Möglichkeit, einen 2,5 Kilometer langen Radwanderweg zu gehen. Ebenfalls gibt es dort einen geologischen Lehrpfad und einen Waldsportplatz.

Öffnungszeiten: ständig zugänglich

ständig zugänglich Preise: kostenlos

kostenlos Adresse: Am Torfmoorsee in Hörstel

Offlumer See in Neuenkirchen

Der Rundwanderweg um den Offlumer See in Neuenkirchen dauert etwa 1,5 Stunden. Entlang dessen sind Schautafeln mit historischen Besonderheiten aufgebaut. Auffällig sind auch die drei roten Trichtertürme. Am Hauptstrand ist Schwimmen erlaubt.

Öffnungszeiten: ständig zugänglich

Preise: kostenlos

Adresse: Am Offlumer See in Neuenkirchen

Badesee in Saerbeck

Der Saerbecker Badesee bietet unter anderem einen Sprungturm, einen Aqua-Kletterpark und verschiedene Möglichkeiten zu Freizeitaktivitäten sowie einen großen Sandstrand und Sandspielplatz.

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 20 Uhr (vom 13. Mai bis 3. September 2023)

täglich von 9 bis 20 Uhr (vom 13. Mai bis 3. September 2023) Preise: von Montag bis Donnerstag kostenlos, von Freitag bis Sonntag: Erwachsene zwei Euro, Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren ein Euro, Kinder zwischen sieben und 14 Jahren 0,50 Euro, Familien vier Euro

von Montag bis Donnerstag kostenlos, von Freitag bis Sonntag: Erwachsene zwei Euro, Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren ein Euro, Kinder zwischen sieben und 14 Jahren 0,50 Euro, Familien vier Euro Adresse: Zum Badesee in Saerbeck

Feldmarksee in Sassenberg

Am Feldmarksee in Sassenberg lässt sich ein Strandbad mit Tretbootverleih, Grillhütte und Fitnessparcours finden. Ebenfalls können Paddel-, Schlauch-, Segel- und Ruderboote sowie Surfbretter ausgeliehen werden.

Öffnungszeiten: während der Sommerferien täglich von 10 bis 18 Uhr (bei guter Witterung), außerhalb der Ferien montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 18 Uhr; bei guter Witterung kann die Badezeit bis 20 Uhr ausgeweitet werden

während der Sommerferien täglich von 10 bis 18 Uhr (bei guter Witterung), außerhalb der Ferien montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 18 Uhr; bei guter Witterung kann die Badezeit bis 20 Uhr ausgeweitet werden Preise: Tageskarte Erwachsene 3,50 Euro, Personen unter 18 Jahren zwei Euro

Tageskarte Erwachsene 3,50 Euro, Personen unter 18 Jahren zwei Euro Adresse: Am See in Sassenberg

Feldmarksee in Sassendorf Foto: Guido Kirchner/dpa

Quendorfer See in Schüttorf

Schwimmen ist in der Bucht (mit Sandstrand) am Quendorfer See in Schüttorf gestattet. Ebenso gibt es einen extra abgetrennten Nichtschwimmerbereich und ein Beachvolleyballfeld. Segeln und Surfen ist auf eigene Gefahr erlaubt.

Öffnungszeiten: jederzeit

jederzeit Preise: kostenlos

kostenlos Adresse: Drievordener Straße in Schüttorf

Haddorfer Seen in Wettringen

Das Erholungsgebiet Haddorfer Seen umschließt fünf Seen in Wettringen. Es gibt einen großen Strandbereich mit Rasenflächen und Spielplatz. Ebenso ist dort eine Heidelandschaft zu finden. Auch die Möglichkeit zum Camping und für verschiedene Freizeitaktivitäten besteht.

Öffnungszeiten: nicht bekannt

nicht bekannt Preise: kostenlos

kostenlos Adresse: Haddorf in Wettringen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Campingpark Haddorfer Seen (@campingpark_haddorferseen) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

So ist die Wasserqualität

Nach Angaben des Umweltministeriums und des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen weisen die Badegewässer in NRW überwiegend eine sehr gute Wasserqualität auf. 102 der 111 Badestellen hatten eine ausgezeichnete Wasserqualität, vier eine gute Wasserqualität, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine Karte und die aktuelle Bewertung zur Badewasserqualität können auf der Homepage des Landesamtes angesehen werden.

Alle Angaben ohne Gewähr (Stand 10. Juli 2023).