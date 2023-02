Bahn saniert ab 4. März Strecke zwischen Münster und Hamm

Die Bahn steckt vom 4. bis 11. März 1,2 Millionen Euro in die Bahnverbindung von Münster nach Hamm. Nach deren Angaben erneuern die Arbeiter eine Weiche und knapp ein Kilometer Gleis. Dabei tauschen sie mehr als 1500 Schwellen und 3000 Tonnen Schotter aus.

Dafür werde die DB die Strecke zwischen Hamm und Münster durchgehend sperren.

Die Züge der Linien RE 7 (National Express) zwischen Münster-Hiltrup und Hamm werde ausfallen. An deren Stelle werden Busse die Fahrgäste mit Halt in Drensteinfurt fahren. Die Züge der Linien RB 69 und RB 89 von der Eurobahn fallen zwischen Münster und Hamm von Samstag (4. März) bis Montag (6. März) und am Donnerstag (9. März) aus.

Die alle zwei Stunden fahrenden IC von Münster über Dortmund nach Frankfurt werden zwischen Münster und Dortmund umgeleitet. Der Halt in Hamm entfällt. Die üblicherweise über Unna fahrenden IC Frankfurt–Münster und Frankfurt–Norddeich Mole fahren über Dortmund, halten aber nicht in Hamm, Unna und Schwerte.

Die Bahn bittet Pendler und Reisende, sich über Fahrplanänderungen den Ersatzverkehr vor Fahrtantritt zu informieren. Detaillierte Infos sind unter zuginfo.nrw sowie über die App „DB Bauarbeiten“ abrufbar.