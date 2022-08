Bankkaufmann Leon Berges wohnt noch bei Mutti und Vati

Das Hochbettchen, der Röhrenfernseher und die Playstation 2 sind längst verschwunden, aber wenn Leon Berges in sein Zimmer will, geht er noch immer durch die Eingangstür seines Elternhauses in einem Gronauer Wohngebiet, links rum, eine Stufe hoch in den Anbau mit dem geschätzt zwölf Quadratmeter kleinen Raum. Leon ist 23, hat seine Ausbildung beendet und wurde unbefristet eingestellt – aber ausziehen? „Nö! Passt doch alles so!“ Dass der Gronauer damit nicht allein ist, belegen neuen Zahlen des Statistischen Landesamts.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch