Betrüger geben sich als Verkäufer von Photovoltaikanlagen aus

In Zeiten der Energiekrise sind Photovoltaikanlagen gefragt. Betrüger machen sich die hohe Nachfrage zunutze und geben sich als vermeintliche Vertreter solcher Anlagen aus. In Rheine-Wadelheim kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Betrugsversuchen, wie die Polizei Steinfurt am Mittwoch meldet.

Das Schema der Betrüger ist simpel: Sie kontaktieren ihre Opfer telefonisch und werben für Photovoltaikanlagen. Im Anschluss wird ein persönliches Beratungsgespräch vereinbart. Die Täter suchen dazu das Haus des Opfers auf und drängen auf einen vermeintlichen Vertragsabschluss.

Betrug läuft häufig ähnlich ab

Fast erfolgreich waren die Betrüger bei einer Frau aus Wadelheim. Sie ließ sich zu einem Beratungsgespräch überreden, wenn auch nur per Telefon. Dennoch stand am vereinbarten Termin ein vermeintlicher Vertreter vor der Tür. Der professionell wirkende Mann um die 40 Jahre wurde auch hereingelassen und drängte die Frau bereits nach kurzer Zeit zu einem Vertragsabschluss für eine Photovoltaikanlage. Ein schriftliches Angebot gab es nicht. Die Frau konnte den Unbekannten schließlich des Hauses verweisen.

Die Polizei warnt vor weiteren Betrugsfällen mit ähnlichem Ablauf. Zu erkennen seien die Betrüger häufig an ihrem forschen Auftreten und der versuchten schnellen Abwicklung möglicher Vertragsabschlüsse. Bürger, die ein Vertreteranruf erreicht, sollen das Telefonat einfach beenden, wenn ihnen der Anrufer unseriös vorkommt. Berater vor der Haustür müssen auch nicht hereingelassen werden. Allgemein sei aktuell Wachsamkeit und Misstrauen in solchen Fällen gefragt.