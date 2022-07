Was macht eine Bezirksregierung?

Ist die Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck durch eine mögliche Gesamtschule in Münster-Roxel bedroht? Mit solchen Fragen beschäftigt sich die Bezirksregierung.

Das eigene Selbstverständnis: Die Bezirksregierung sieht sich als „Mittelbehörde“. Sie steht zwischen der Landesregierung mit ihren Fachministerien und den Kommunen vor Ort. Das sagt Ulrich Tückmantel, Sprecher der Bezirksregierung. „Wir sind der operative Arm der Landesregierung.“ Heißt: Was Düsseldorf per Gesetz entscheidet, wird durch die Bezirksregierungen in den Regionen angewendet. Die Bezirksregierung soll zudem die Interessen der Region bei der Landesregierung vertreten. Die Zuständigkeit umfasst neben dem Münsterland das nördliche Ruhrgebiet mit Bottrop, Gelsenkirchen und Recklinghausen.