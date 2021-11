Bienenfleißig für den guten Zweck

Stellten das Bienenprojekt und den Förderverein „Imkern in Förderschulen und anderen sozialen Einrichtungen im Kreis Steinfurt“ vor (v.r.): Vereinsvorsitzender Markus Linnenbaum, seine Stellvertreterin Eva Linnenbaum und Fördervereinsmitglied Ludger Große Vogelsang, Konrektor der Schule in der Widum.

Wie schwer es ist, seine Träume zu verwirklichen, wenn man körperliche Handicaps hat, weiß Markus Linnenbaum seit frühester Kindheit. Seine Mutter leide unter den Folgen von Polio, sein Vater unter einer Tetraspastik, erzählt der 45-Jährige. Er selbst habe auch eine leichte Behinderung. Der Rheinenser hat nach seiner Schlosserlehre jahrelang in der Haustechnik des Mathias-Spitals in Rheine gearbeitet, später den Behandlungspflegerschein LG 1 und LG 2 gemacht und ist heute halbe Tage in der ambulanten Pflege tätig.

„ »Wir sind mit Hasen gestartet.« “ Markus Linnenbaum

Um seiner Tochter Marie-Sophie, die ebenfalls mit einem Handicap, einer Lern- und Muskelschwäche lebt, den Weg in den Beruf zu ebnen – in einem Reha-Zentrum soll die 16-Jährige eine Ausbildung zur hauswirtschaftlichen Helferin absolvieren – und sie vor allem im Alter finanziell abgesichert zu wissen, ist Linnenbaum auch in seiner Freizeit bienenfleißig. Und das ist wörtlich zu nehmen.

Bienen als Therapietiere

Schon immer hat er seine Tochter gefördert und dabei auf tiergestützte Therapie gesetzt. „Wir sind mit Hasen gestartet“, erzählt Linnenbaum. „Dann hatten wir einen Therapie-Hund, dann Hühner.“ Als seiner Tochter der Sinn nach einem Pferd stand, gelang es dem Vater vor drei Jahren, sie für Bienen zu begeistern. „Es dauerte nicht lange, da zeigte sie mir die Königin“, erzählt der Vater, der um die beruhigende Wirkung der Bienen weiß: „Stress wirkt sich auf die Bienen aus. Wer mit ihnen arbeitet, lernt, sich ruhig zu verhalten.“

Dass Linnenbaum das kleine Nutztier Biene zu therapeutischen Zwecken einsetzt, sprach sich im Kreis Steinfurt rasch herum. Die Förderschule an der Ems in Greven, die Elisabethschule in Steinfurt, die Peter-Pan-Schule in Rheine und die Schule in der Widum in Lengerich, aber auch Altenheime und Kindertageseinrichtungen bekundeten Interesse an Bienenstöcken und Bienenkunde. Wenn der Hobbyimker, der während einer Wallfahrt nach Altötting von einem Bruder des Kapuzinerordens in die Geheimnisse der Imkerei eingeweiht worden war, in der Förderschule erscheine, gebe es für die Kinder kein Halten, hat Konrektor Ludger Große Vogelsang festgestellt.

Ehreamtliche Arbeit an der Schule

Linnenbaum engagiert sich seit Februar 2021 ehrenamtlich im Rahmen des Bienenprojektes an der Schule in der Widum und überließ der Schule unentgeltlich ein Bienenvolk sowie die zum Imkern benötigte Ausrüstung. Wöchentlich arbeitete er mit einer festen Schülergruppe im Alter von zehn bis zwölf Jahren und brachte den Kindern einfühlsam die Grundlagen der Imkerei sowie Basiswissen zur Lebensweise der Honigbiene nahe. „Wir haben auch Honig geschleudert“, berichtet er. Außerdem hat er den Kindern, stolze Besitzer des „Bienenführerscheins“, gezeigt, wie man aus Bienenwachs Kerzen zieht, die eigentlich am ersten Adventswochenende auf dem inzwischen abgesagten Krippenmarkt verkauft werden sollten. Immerhin: Über die Homepage der Schule wird zumindest der Honig erhältlich sein.

Inzwischen hat Linnenbaum einen Förderverein mit dem etwas sperrigen Namen „Imkern in Förderschulen und anderen sozialen Einrichtungen im Kreis Steinfurt“ gegründet.

Der Verein vergibt Bienenpatenschaften. Auf Betriebsgeländen von Unternehmen, Rat- oder Krankenhäusern stellt Linnenbaum, der Vorsitzender des Vereins ist, Bienenvölker auf, pflegt die Bienen vor Ort und kümmert sich um das Ernten des Honigs.

„ »Wir haben auch Honig geschleudert.« “ Markus Linnenbaum

Die Einnahmen (350 Euro kostet die Patenschaft innerhalb Rheines, 400 Euro in einem 25-Kilometer-Radius um Rheine, 450 Euro in einem Radius bis zu 50 Kilometer um Rheine) kommen zu 50 Prozent der Rente seiner Tochter Marie-Sophie zugute, von den übrigen 50 Prozent profitieren die Förderschulen im Kreis Steinfurt, für die die Patenschaft übrigens kostenlos ist, und die Bienen-AGs der jeweiligen Förderschulen, die mit Schleudern und Imker-Anzügen ausgestattet werden.

Die Bienenpaten erhalten neben der Honigausbeute eines Jahres – der Ertrag kann in guten Erntejahren bei 20 Kilo liegen – das Recht, die Honiggläser mit ihrer eigenen Werbung zu versehen und diese zu verkaufen oder zu verschenken.

Die Arbeit mit den Kindern an den Förderschulen bereitet Markus Linnenbaum, der ein Nebengewerbe angemeldet hat, Honiglikör und -wein vertreibt und diesen gerne in absehbarer Zeit in auch in einem Honigladen in Rheine anbieten würde, so viel Freude, dass er sich gut vorstellen kann, künftig als Ersthelferpfleger in einer Förderschule zu arbeiten und sich dort um die tiergestützte Therapie zu kümmern.

Bienenpatenschaften mit viel Förderung

Zu den Förderern des Bienen-Projektes, dessen Schirmherr kein Geringerer als Landrat Dr. Martin Sommer ist, gehören im nächsten Jahr unter anderem die Volksbank Rheine mit ihren Standorten Münster und Greven, die Stadtverwaltung Rheine sowie die Helios-Klinik in Lengerich. Voraussichtlich im März soll überdies an der LWL-Klinik in Lengerich, speziell für die tiergestützte Therapie psychisch erkrankter Senioren, ein Bienenstock aufgestellt werden. Auch in der Geriatrischen Klinik Maria Frieden in Telgte sei ein Bienenstock zu Therapiezwecken aufgestellt worden, berichtet Linnenbaum.

Ausführlich informieren wollten er und weitere Mitstreiter des Fördervereins, darunter die stellvertretende Vorsitzende Eva Linnenbaum, über ihre wichtige Arbeit während des Krippenmarktes an einem von der Werbegemeinschaft kostenlos zur Verfügung gestellten Stand. Linnenbaum hatte gehofft, dort möglicherweise auch auf andere Hobbyimker zu treffen, die über eine pädagogische der pflegerische Grundausbildung verfügen und Interesse haben, ihn – auf Honorarbasis – bei seiner Arbeit zu unterstützen.

Jederzeit erreichbar ist Hobbyimker Markus Linnenbaum unter der E-Mail-Adresse Bertelmann1976@aol.com.