Das sind die beliebtesten Biergärten im Münsterland

Die Sonne scheint, das Bier ist kalt: So lässt es sich im Sommer aushalten – zum Beispiel in einem Biergarten. Aber in welchem? Unsere Leserinnen und Leser haben ihre liebsten Biergärten genannt. Hier sind die Top fünf.

Gerade im Sommer sind sie ein beliebtes Ausflugsziel: Biergärten. Wir wollten deswegen von unseren Leserinnen und Lesern wissen, welchen Biergarten im Münsterland sie am liebsten ansteuern – sei es bei Wanderungen, Fahrradtouren oder einfach nur zum gemütlichen Entspannen. Ohnehin boomt in vielen Städten in NRW die Außengastronomie.

Über die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram haben uns viele Vorschläge erreicht – mit Nennungen aus dem gesamten Münsterland. Das sind die Top fünf der liebsten Biergärten:

Waldwirtschaft Malepartus in Lienen

Kiepe in Wolbeck

Spatzl Bayrisches Wirtshaus im Kruse Baimken am Aasee

Gasthof Diepenbrock in Everswinkel

Jupp, der Erlebnisbiergarten am Haltener Stausee

Waldwirtschaft Malepartus in Lienen

Beim Malepartus waren sich viele Leserinnen und Leser einig. Eine schrieb etwa: „Bayrischer Biergarten mit fantastischem Blick auf den Teutoburger Wald.“ Die Waldwirtschaft liegt direkt am Hermanns Wanderweg in Lienen. Das Wirtshaus mit Biergarten bietet hausgemachte bayrische Küche und ist barrierefrei zugänglich. Direkt neben der Waldwirtschaft befindet sich ein Parkplatz, auf dem auch Fahrräder und Motorräder abgestellt werden können.

Adresse: Malepartusweg 6 in Lienen

Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 22 Uhr

Telefonnummer: 05483/8337

Speise- und Getränkekarte

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Malepartus (@waldwirtschaft_malepartus)

Kiepe in Wolbeck

Ebenfalls unter den Top fünf: Die Kiepe in Wolbeck. Bei Instagram lobte jemand etwa das schöne Ambiente, das leckere Essen und das nette Personal. Erbaut wurde das Gasthaus im Jahr 1904. Es ist nicht nur Anlaufstelle für die Bevölkerung aus dem Stadtteil, sondern auch für Menschen aus der Region. Nach und nach wurden das Lokal und der Biergarten erweitert. Letzterer wurde im Jahr 2014 nach eigenen Angaben zum „schönsten Biergarten Münsters“ gewählt.

Adresse: Hofstraße 21 in Münster-Wolbeck

Öffnungszeiten: Montags bis samstags ab 16.30 Uhr, warme Küche gibt es von 17 bis 21 Uhr

Telefonnummer: 02506/7378

Speisekarte und Getränkekarte

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kiepe Wolbeck (@kiepe_wolbeck)

Spatzl Bayrisches Wirtshaus im Kruse Baimken am Aasee

Wer es zünftig mag, ist im Spatzl am Aasee genau richtig. Das Wirtshaus verspricht „ein kleines Stückchen München, mitten im Herzen von Münster“ und hat früher unter dem Namen Kruse Baimken viele Generationen von Studierenden geprägt. Das scheint auch bei unseren Leserinnen und Lesern gut anzukommen. Zudem zählte der ADAC das Spatzl jüngst zu den schönsten Biergärten in ganz Nordrhein-Westfalen.

Adresse: Am Stadtgraben 52 in Münster

Öffnungszeiten: Dienstags bis sonntags ab 12 Uhr

Telefonnummer: 0251/46387

Speise- und Getränkekarte

Im Biergarten des Spatzl lässt dieses Trio die Seele baumeln. Foto: Oliver Werner

Gasthof Diepenbrock in Everswinkel

Ebenfalls in die Top fünf unserer Leserinnen und Leser hat es der „Wirtsgarten“ des Gasthofes Diepenbrock in Everswinkel geschafft. Der barrierefreie Umbau ist nahezu abgeschlossen. Zudem wurde die Terrasse vergrößert.

Adresse: Vitusstraße 5 in Everswinkel

Öffnungszeiten: Mittwochs bis sonntags ab 17 Uhr

Telefonnummer: 02582/383

Speisekarte

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von GASTHOF DIEPENBROCK (@gasthof_diepenbrock)

Jupp, der Erlebnisbiergarten am Halterner Stausee

Zwar nicht mitten im Münsterland, aber am Rande davon liegt Jupp, der Erlebnisbiergarten. Dieser wird bereits in dritter Generation betrieben – und vertreibt Bier und Honig aus der eigenen Produktion. Zudem befindet sich der Biergarten direkt am Halterner Stausee. Das kommt auch bei unseren Leserinnen und Leser gut an.

Adresse: Hullerner Straße 107 in Haltern am See

Öffnungszeiten: Jeden Tag bei schönem Wetter: Montags bis samstags von 10 bis 22 Uhr, sonntags von 10 bis 20 Uhr (Anpassung je nach Jahreszeit)

Telefonnummer: 02364/5216

Speise- und Getränkekarte

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jupp - Der Erlebnisbiergarten (@juppamsee)