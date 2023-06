Die Fragen zum Thema sexualisierter Gewalt im Bistum Münster liegen auf der Hand: Was hat sich getan, was liegt aktuell an, was muss nun noch gezielt angegangen werden? Am Dienstagabend, 13. Juni, soll eine Forumsveranstaltung in der Akademie Franz-Hitze-Haus Raum für eine kritische Zwischenbilanz bieten.

