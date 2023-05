Pastorale Räume werden Wirklichkeit

Schon lange hat das Bistum die Einführung neuer „Pastoraler Räume“ angekündigt. Am 1. Januar werden sie nun umgesetzt. Das hat das Bistum Münster am Mittwoch angekündigt.

Im Bistum Münster werden am 1. Januar 45 Pastorale Räume Wirklichkeit. Bischof Felix Genn hat die Gremien über die Zuordnungen der derzeit 207 Pfarreien zu den künftigen Pastoralen Räumen informiert. Das hat das Bistum am Mittwoch berichtet. Der Bischof greift genau die Empfehlungen auf, die der Diözesanrat, das oberste synodale Mitwirkungsgremium der Diözese, ihm Ende April gegeben hatte. Mit der Gründung der Pastoralen Räume sei keine Fusion von Pfarreien verbunden, betont das Bistum. Die Pfarreien blieben als eigenständige Einheiten bestehen. Sie sollten aber auf Ebene des jeweiligen Pastoralen Raums verstärkt kooperieren. Die Pfarrei St. Liudger mus nach einem Votum des Diözesanrates in weniger als fünf Jahren entscheiden, zu welchem der drei Pastoralen Räume in Münster sie gehören möchte.

Ziel der neuen Struktur ist nach Genns Worten „zukunfts- und tragfähige Strukturen zu schaffen, in denen Frauen und Männer, freiwillig Engagierte und Hauptberufliche, das Evangelium vor Ort verkünden und leben“ könnten. Der Bischof dankt allen, die sich an diesem sehr beteiligungsorientierten Prozess bereits engagiert hätten und weiter engagieren: „Ich möchte und kann die in diesem Prozess aufkommenden Fragen nicht alleine beantworten. Das können wir nur miteinander und gemeinsam tun“, betont er.

„Wichtiger Schritt“

Die Entscheidung über die territorialen Zuordnungen der Pfarreien zu den Pastoralen Räumen sei ein wichtiger Schritt, zugleich sei der Prozess damit aber noch lange nicht am Ende. Bischof Genn: „Wir sind mitten im Veränderungsprozess und viele inhaltliche Fragen sind noch offen. Dass dies so ist, müssen wir zum jetzigen Prozesszeitpunkt in Kauf nehmen. Schließlich haben wir uns bewusst für einen breiten Beteiligungsprozess entschieden, in dem Antworten entwickelt werden und nicht vorgegeben werden sollen. An der Beantwortung der Fragen arbeiten aktuell in vierzehn Themengruppen des Prozesses rund 140 Personen aus ganz unterschiedlichen Professionen und mit sehr verschiedenen Perspektiven. Was für ein großartiges Engagement und was für ein Zeichen von gelebter Synodalität!“

Mit der territorialen Reform, so schreibt der Bischof weiter, sei ein großer Schritt gegangen worden. „Wichtiger jedoch sind die inhaltlichen Zuordnungen, der innere Kompass, Schritt um Schritt den Weg in eine neue Synodalität der Kirche zu gehen“, betont er. Dabei seien auch bereits in der Vergangenheit wichtige Beschlüsse für das Bistum auf synodale Weise im Diözesanrat getroffen worden. Notwendig sei es, auch künftig den Sendungsauftrag in Welt und Gesellschaft nicht zu vergessen: „Die Sorge um unser gemeinsames Haus, die Schöpfung, die Pflicht, immer die Armen im Blick zu behalten und die Sorge um den Schutz des Lebens am Anfang und am Ende.“

Ende des Jahres, so stellt der Bischof in Aussicht, sollen die Antworten auf viele der derzeit noch offenen Fragen vorliegen.

Die territorialen Zuordnungen der Pfarreien zu den künftigen Pastoralen Räumen sowie weitere Informationen zum Prozess finden sich auf: www.bistum-muenster.de/strukturprozess