Mit deutlich mehr Betroffenen ist zu rechnen

Knapp 600 Seiten Forschungsergebnisse, Hunderte Betroffene und mindestens 200 Beschuldigte: Ein fünfköpfiges Wissenschaftsteam um die Historiker Prof. Dr. Thomas Großbölting und Prof. Dr. Klaus Große Kracht an der Westfälischen Wilhelms-Universität hat seit Oktober 2019 die Missbrauchsfälle der katholischen Kirche im Bistum Münster seit dem Jahr 1945 aufgearbeitet. Die Geschichtswissenschaftler präsentieren ihre Studienergebnisse am Montagvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz der

Universität. Im Vergleich zu einem ersten Zwischenbericht vor knapp zwei Jahren soll die Zahl der Missbrauchsopfer weiter zugenommen haben.

Das durch das Bistum in Auftrag gegebene Gutachten hatte den Bischöfen Joseph Höffner (Amtszeit 1962 bis 1969), Heinrich Tenhumberg (1969 bis 1979) und Reinhard Lettmann (1980 bis 2008) bereits bei der ersten Zwischenbilanz im Dezember 2020 ein „intensives Leitungs- und Kontrollversagen“ bescheinigt. Damals ging die Historikerkommission von rund 300 Betroffenen und etwa 200 Beschuldigten, katholische Priester und andere Amtsträger, im Bistum Münster aus. Es ist damit zu rechnen, dass die heute genannte Opferzahl viel höher ist. Und dass weitere Namen mutmaßlicher Täter genannt werden. Das Bistum selbst steht mit mehr als 250 Betroffenen in Kontakt, sofern dieser gewünscht ist. 228 Anträge für sogenannte Anerkennungsleistungen liegen vor. 3,4 Millionen Euro sind - nicht aus Kirchensteuermittel, sondern aus Einkünften aus Liegenschaften des bischöflichen Stuhls - gezahlt worden.

Gutachten wird der Öffentlichkeit vorgestellt

Der Historikerkommission um Großbölting ging es nicht zuvorderst um eine juristische, sondern zuallererst um eine historische und systematische Betrachtung und Ausleuchtung von Fällen sexueller Gewalt in der katholischen Kirche im Bistum Münster. Aus den Untersuchungen ergeben sich wiederkehrende Muster von Verdrängung, Versetzung und Vertuschung rund um die Missbrauchsfälle, heißt es. Dabei geraten alle verstorbenen und lebenden Bischöfe, Generalvikare und Personalchefs in den Blick.

Das Forschungsprojekt umfasst die Jahre 1945 bis 2018, alle vorherigen Personalakten sind im Krieg verbrannt. Das Bistum hat die unabhängige Untersuchung, die hohen wissenschaftlichen Anforderungen genügt, beauftragt und finanziert sie mit etwa 1,3 Millionen Euro. „Die Wissenschaftler hatten ungehinderten Zugang zu allen Materialien“, betont Generalvikar Klaus Winterkamp.

Info Foto: Die Forschungsergebnisse werden am Montag ab 17.30 Uhr in der Aula des Schlosses in Münster öffentlich präsentiert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es besteht zudem die Möglichkeit, über die Videoplattform Zoom auf digitalem Wege an der Veranstaltung teilzunehmen. Link und Einwahldaten: https://go.wwu.de/aubim (Kenncode: 306835). Die Studie steht am Montagnachmittag als PDF-Download auf der Homepage der Universität Münster zur Verfügung. ...

Die Ergebnisse, die einem wissenschaftlichen Buch zusammengetragen sind, werden am Montagmittag zuerst an Betroffenenvertreter und dann an den Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, übergeben. Der Bischof, dessen Rolle in dem Gutachten ebenfalls betrachtet wird, und die Bistumsleitung kennen die genauen Inhalte der unabhängigen Studie zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs bislang nicht. Der Bischof wird im Laufe des Montags eine erste Stellungnahme abgeben und sich am kommenden Freitag (17. Juni) zu möglichen Konsequenzen äußern. Mit einschneidenden Maßnahmen ist zu rechnen. Das Gutachten wird über das Bistum an die Staatsanwaltschaft gehen.