Historiker stellen Missbrauchsgutachten vor

Eine Historikerkommission der Universität Münster stellt am heutigen Montag (13.6.) das seit 2019 erstellte Gutachten über sexualisierte Gewalt im Bistum Münster seit 1945 vor.

Am Montagmorgen (13.6.) steht eine Pressekonferenz an, mittags wird das Gutachten zunächst Betroffenen und dann Bischof Felix Genn überreicht. Nachmittags wird das Gutachten sowohl in der Schlossaula wie auch über ein Videoportal für die große Öffentlichkeit präsentiert.

Vor der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie im Bistum Münster durch eine Historikerkommission fordert Prof. Dr. Thomas Großbölting mehr Einsatz der Politik für Betroffene. „Es wäre gut, wenn die Politik, wie zum Beispiel in Irland, sich zur Aufgabe machen würde, stärker in diesen Aufarbeitungsprozess einzugreifen“, sagte der Historiker. Für die Gruppe der Betroffenen sei es schwierig, ihre Positionen gegenüber einer Institution durchzusetzen, die seit 2000 Jahren ihre Interessen vertrete.

Gutachten wird der Öffentlichkeit vorgestellt

Betroffene hätten sich zu Anwälten ihrer eigenen Sache gemacht, „mit der Öffentlichkeit zusammen, aber mit wenig Unterstützung der Politik“. Am Montag (13.6.) stellen die Wissenschaftler ihre Studienergebnisse der Öffentlichkeit vor. Bereits 2020 attestierten die Forscher in einem Zwischenbericht den Bischöfen Joseph Höffner (1906-1987), Heinrich Tenhumberg (1915-1979) und Reinhard Lettmann (1933-2013) „massives Leitungs- und Kontrollversagen“.

Das Gutachten wird ab 17.30 Uhr in der Aula des Schlosses in Münster der Öffentlichkeit präsentiert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eine digitale Teilnahme ist zudem über die Videoplattform Zoom möglich - Link und Einwahldaten: https://go.wwu.de/aubim (Kenncode: 306835). Die Studie steht am Montagnachmittag als PDF-Download auf der Homepage der Universität Münster zur Verfügung.