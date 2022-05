Bistum Münster bereitet sich auf die Missbrauchsstudie vor

Vor der am 13. Juni geplanten Veröffentlichung der von einer Historikerkommission der Universität Münster erarbeiteten Missbrauchsstudie steigt im Bistum Münster die Anspannung. Der Interventionsbeauftragte des Bistums Münster, Peter Frings, rechnet damit, dass sich weitere Betroffene von Fällen sexueller Gewalt kurz nach Veröffentlichung der Studie melden. Deshalb sei geplant, noch am selben Tag eine Hotline freizuschalten. Am 17. Juni will Bischof Felix Genn dann nach gründlichem Studium des Gutachtens öffentlich Stellung beziehen.

