<strong>Und was haben sie herausgefunden?</strong><br>Die Netzbetreiber bewerten die Versorgungssituation im kommenden Winterhalbjahr unter den schwierigen Bedingungen aller drei Szenarien als „äußerst angespannt“. In den beiden kritischeren Szenarien träten in einigen Stunden mehrstündige „Lastunterdeckungen“ auch in Deutschland auf. Das bedeutet: Die Stromnachfrage wäre dann höher als das Angebot - nicht alle könnten mit Strom versorgt werden. Im schwierigsten Szenario könnte das in Deutschland der Untersuchung zufolge im gesamten Winter für 3 bis 12 Stunden Unterdeckung bedeuten. Die Netzbetreiber haben auch die Transportsicherheit im Stromnetz untersucht, die sogenannte Netzsicherheit. Ergebnis: In keinem der drei Szenarien steht in Deutschland genug Kraftwerksleistung zur Verfügung, um Netzengpässe zu vermeiden. Es würden im Ausland mindestens 5,8 Gigawatt gesichertes Ausgleichspotenzial benötigt. Das entspricht etwa der Leistung von vier großen Kernkraftwerken.

Foto: dpa/Sina Schuldt