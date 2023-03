Der Bahnverkehr boomt – „S-Bahn Münsterland" soll Bedarf decken

Der Hauptbahnhof Münster muss erweitert werden. Foto: Oliver Werner

Der zentrale Knotenpunkt des S-Bahn-Systems wird der Hauptbahnhof in Münster sein. Das jetzige Gebäude ist zwar erst vor sechs Jahren eröffnet worden – aber sein Umbau ist nach Angaben von NWL-Chef Künzel der dickste Brocken des S-Bahn-Projekts: „Der Bahnhof ist nicht im Ansatz in der Lage, den künftigen Verkehr aufzunehmen“. Gemeint sind dabei sowohl die zusätzlichen Züge als auch das Mehr als Menschen, die von Zug zu Zug oder vom Bahnsteig zum Bus eilen. Ob etwa die Tunnel reichen, müsse noch ermittelt werden. Schon jetzt, so Künzel, werde es zu Stoßzeiten bisweilen eng. „Es fehlen aber auch Bahnsteige für die Mengen an Zügen“, sagt Planer Nils Winter. Alleine für die WLE-Strecke, auf der nach ihrer Reaktivierung Züge im 20-Minuten-Takt Richtung Sendenhorst abfahren sollen, sei ein eigener Bahnsteig nötig. Insgesamt fehlten am Hauptbahnhof etwa acht Haltepunkte. Und auch die Gleise werden knapp, neue lassen sich nur schwer verlegen in dem Schienengewirr, das den Hauptbahnhof schon jetzt umgibt. Um die Situation zu entzerren, sollen die Haltestellen Zentrum-Nord, Münster-Hiltrup und die geplante neue Haltestelle am Preußenstadion gestärkt werden. Wenn Passagiere aus Richtung Süden schon in Hiltrup umsteigen in die nächste Bahn oder einen Bus, entlastet das den Hauptbahnhof. Die Station am Preußenstadion soll dafür von allen Linien angefahren werden. gap