Brände in Griechenland: Münsterländer sitzen auf Rhodos fest

Einige der großen Reiseveranstalter Deutschlands haben auf die Evakuierung Tausender Griechenland-Urlauber wegen der verheerenden Brände im Südosten der Ferieninsel Rhodos reagiert und alle gebuchten Reisen zunächst storniert.

„TUI Deutschland“ wird nach eigenen Angaben bis Freitag (28. Juli) keine Touristen einfliegen lassen. Die Kunden könnten kostenlos umbuchen, was in der Hauptsaison mit überfüllten Ferienzielen nicht einfach ist, oder stornieren. Das Unternehmen hatte am Sonntag rund 39.000 Gäste auf Rhodos, 7800 waren von der Situation betroffen. Die Konzerne „Der Touristik“ und „FTI“ sagten zunächst alle Reisen in den Süden von Rhodos ab. „Betroffene werden von Absagen so schnell wie möglich informiert“, sagt ein Sprecher des Deutschen Reiseverbandes unserer Redaktion.

Notunterkünfte in Schulen und Sporthallen auf Rhodos

Tausende Rhodos-Urlauber fliehen weiterhin vor den Flammen. Viele haben in den Hotels alles zurücklassen müssen, verbringen die Nächte in Schulen und Sporthallen. Nach Einschätzung der Reisebüros Lückertz und Meimberg, die zahlreiche Filialen und Kunden im Münsterland haben, sind rund 500 Urlauber aus der Region auf Rhodos. Mindestens 14 Hotels sind laut Lückertz-Geschäftsführer Ralf Trilsbeek vom Feuer betroffen.

Zwei Familien mit kleinen Kindern, die in Münster gebucht hatten, mussten ihr Hotel verlassen, verbrachten die erste Nacht draußen auf Liegen in einem anderen Hotel im Süden der Insel und eine weitere Nacht in einer Notfallunterkunft in Rhodos-Stadt im Norden. Ob sie eine frühere Maschine vor dem gebuchten Rückflug am Dienstagabend bekommen, ist offen. Ein Paar aus Coesfeld sei in der betroffenen Ecke, wolle aber zunächst im Hotel bleiben, obwohl der Service eingeschränkt sei.

Aktuell viele Anfragen in Reisebüros

In den Reisebüros meldeten sich am Montag zahlreiche Kunden, die Urlaub in Griechenland gebucht und Fragen oder Stornierungswünsche haben. „Wir müssen uns zunächst auf die Urlauber konzentrieren, die zurückfliegen möchten oder deren Abreise diese Woche ist“, sagt Trilsbeek.

Am Flughafen Münster-Osnabrück landete am Sonntag eine nicht voll besetzte Maschine aus Rhodos. „Wir wunderten uns, dass nur 177 der 189 Plätze besetzt waren“, sagt ein Sprecher. Nach Rhodos flogen 135 Urlauber, 54 Plätze der ausgebuchten Maschinen blieben frei. Der nächste Flug nach Rhodos ist am Donnerstag. Formal sei er ausgebucht.

Waldbrände breiten sich weiter aus

Die Waldbrände haben sich am Montag ausgebreitet und weitere Evakuierungen notwendig gemacht. Angefacht von starkem Wind und hohen Temperaturen mussten mehr als 2000 Menschen auf der Insel Korfu in Sicherheit gebracht werden. Der Waldbrand dort konnte allerdings unter Kontrolle gebracht werden.