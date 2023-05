Rinderstall in Hörstel stand in Flammen

In Hörstel-Lage ist am Donnerstag ein Rinderstall in Brand geraten. Menschen oder Tiere sind laut Polizei nicht verletzt worden – der entstandene Sachschaden ist allerdings erheblich.

In Hörstel ist in einem Rinderstall ein Feuer ausgebrochen.

Einsatz für die Feuerwehr am Donnerstagmittag (4. Mai): In Hörstel-Lage war in einem Rinderstall ein Feuer ausgebrochen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Steinfurt. Da sich die Flammen zu einem Vollbrand ausweiteten, dauerten die Löscharbeiten der Feuerwehr länger an.

Weder Menschen noch Tiere sind bei dem Brand verletzt worden. Etwa 50 Rinder sind nach dem Ausbruch des Brandes entlaufen, diese konnten mittlerweile wieder eingefangen werden.

Hoher Sachschaden

Die Polizei geht nach ersten groben Schätzungen von einem Sachschaden von rund 100.000 Euro aus. Die Brandursache ist bislang noch unklar, Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Mitteilung der Polizei bislang nicht.