Brandstiftung an Baustelle von Flüchtlingsunterkunft

In Vreden haben unbekannte Täter versucht, eine im Aufbau befindliche Flüchtlingsunterkunft in Brand zu setzen. Der Staatsschutz der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen.

Der Staatsschutz der Polizei Münster hat nach einer Brandstiftung in Vreden Ermittlungen aufgenommen. Das Bild zeigt das Polizeipräsidium in Münster.

Wie die Polizei Münster berichtet, haben die Brandstifter am vergangenen Wochenende versucht, ein Feuer an der Flüchtlingsunterkunft an der Ottensteiner Straße in Vreden zu legen. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich.

Da ein politisch motivierter Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Staatsschutz der Polizei Münster daraufhin die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die rund um den Tatort zwischen Freitag (3.2. - 16.30 Uhr) und Montag (6.2. - 7.55 Uhr) verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.