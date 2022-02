Das Jahr des Showdowns

Coesfeld

Immer wieder Demonstrationen, Mahnwachen, eine Unterschriftensammlung, zig Leserbriefe und ein Unternehmen, das mit einer Anzeigenkampagne in die Offensive geht: Es gibt derzeit kaum ein Thema in Coesfeld, das so stark polarisiert wie die mögliche Westfleisch-Erweiterung.

Von Detlef Scherle