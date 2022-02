Brücke verursacht 18 Jahre langen Rechtsstreit

Erst 18 Jahre nach der Landesgartenschau in Gronau kann die dazugehörige GmbH aufgelöst werden

Hans-Peter Bakenecker-Serné war 18 Jahre länger Geschäftsführer der „Laga GmbH in Liquidation“ als erwartet. Der Grund ist die 1,7 Millionen Euro teure Brücke hinter ihm. Er hätte es sich anders gewünscht.

In der Zeit werden die meisten Menschen erwachsen: 18 Jahre liegt die Landesgartenschau in Gronau nun zurück. Doch die „Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.“ gibt es immer noch. Und das nur aus einem einzigen Grund: eine Klage wegen Schadensersatzes. Dafür musste die Stadt die GmbH am Leben halten, denn: Nur wer existiert, kann auch klagen.