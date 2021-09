Bunte Vielfalt für Heim und Garten

„Wir freuen uns sehr, dass wir nach zwei Jahren wieder die Genehmigung erhalten haben, das Gartenfestival veranstalten zu können“, ist Jan Siemsglüss gestern am Tag der Eröffnung sichtlich erleichtert über die Entwicklung. Die konkrete Zusage sei erst vor drei Tagen gekommen, fügt der Veranstalter an.

Umso erstaunlicher, dass das Orga-Team in der Kürze der Zeit das Gartenfestival mit rund 80 Ausstellern auf die Beine gestellt hat. Sie hätten sich anstrengen müssen. Es sei eine ganz besondere Herausforderung gewesen, muss Siemsglüss dann auch eingestehen. Zum 16. Mal hat er die Pagodenzelte auf dem knapp zwei Hektar großen Areal aufgestellt.

„Wir sind sehr zufrieden, mit unserer Ausstellung hier sein zu dürfen. Es ist ein gemütliches und familiäres Gartenfestival“, bedankt Jan Siemsglüss sich an dieser Stelle bei der Familie von Korff. „Jan Siemsglüss hat mit der Organisation hier viel geleistet und ist ein großes Risiko eingegangen. Es ist eine gute Zusammenarbeit“, bemerkt Ferdinand Freiherr von Korff darauf.

80 Aussteller präsentieren Dekoratives und Schönes

In diesem Jahr ist pandemiebedingt einiges anders. So dürfen etwa die Remisen nicht genutzt werden. Auch auf die Abstände muss geachtet werden. Für die Besucher und Besucherinnen gilt zudem die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Das wird am Eingang strengstens kontrolliert. „Wir legen viel Wert auf Sicherheit“, betont Siemsglüss.

Corona, so der Veranstalter weiter, habe vielen Ausstellern geschadet. „40 bis 50 Prozent sind in ihrer Existenz bedroht“, bedauert Siemsglüss und fügt an, er freue sich für die Aussteller, dass einiges für sie wieder ginge. Ein Lob muss der Veranstalter noch loswerden. Die Mitarbeiter vom städtischen Bauhof hätten ihnen mit dem Aufstellen der Schilder zum Absperren sehr geholfen.

Eine Vielzahl der Aussteller ist zum ersten Mal beim Füchtorfer Gartenfestival mit im Boot. Ein beliebter Gast ist auch wieder als Showeinlage mit dabei. „Jochen der Elefant“ wird sich, wie bereits vor zwei Jahren, unter das Volk mischen. Eine charmante, Fahrrad fahrende Mimikfigur, die Passanten mit Witz und Neugier ins Gespräch verwickelt. „Der ist großartig und macht richtig Spaß“, freut Siemsglüss sich, dass er den viel beschäftigten Puppenspieler verpflichten konnte.

An den Ständen gibt es so einiges zu entdecken. Kreatives für Heim und Garten, lukullische Köstlichkeiten, Kleinmöbel, Schmuck, Keramik, Pflanzen, Kleidung, Kleinkunst und vieles mehr.

Das Gartenfestival öffnet heute und morgen von 10 bis 18 Uhr seine Tore. Der Eintritt kostet für Erwachsene neun Euro, Kinder bis 16 Jahre sind frei.

Rund um das Gelände stehen gegen eine kleine Spende von zwei Euro Naturparkplätze zur Verfügung.

Damit wird die „Anna-Konstantin-Förderung“ unterstützt.

Übrigens sind die Tickets für das Event auf Schloss Harkotten nicht nur online, sondern ebenso am Eingang an der Kasse erhältlich. Weitere Infos zur Veranstaltung unter