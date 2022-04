Polizei bereitet sich auf „Car-Freitag“ vor

Der «Car-Freitag» am Karfreitag ist für die Tuning- und Auto-Poser Szene ein Pflichttermin. Die Polizei bereitet sich in vielen Städten in NRW darauf vor. Was erwartet die Polizei im Münsterland?

Polizisten überprüfen während einer Polizeikontrolle die Papiere eines Sportwagen-Fahrers. Die Polizei führte am sogenannten "Carfreitag" verstärkt Verkehrskontrollen durch, da dieser Tag besonders in der Tuner-Szene beliebt ist.

In Dortmund ist man laut Polizei auf die voraussichtlich vermehrten Fahrten von Tunern und Posern vorbereitet. Mit einem höheren Personaleinsatz und stärkeren Kontrollen habe man die bekannten Orte im Blick, sagte eine Sprecherin. Auch wenn in den letzten Wochen weniger szenetypische Autos unterwegs gewesen seien, rechne die Behörde mit einem erhöhten Aufkommen am Osterwochenende. Das Ruhrgebiet und insbesondere Dortmund gilt als ein Treffpunkt der Szene.

Kaum „Hotspots“ im Münsterland

Im Münsterland rechnen die Polizeibehörden derweil mit weniger Vorfällen. Es gibt nur wenige typische Tuner-Treffpunkte, darunter das Zechengelände in Ahlen. Dort werden nach Angaben der Kreispolizeibehörde verstärkt Polizeistreifen unterwegs sein. „Durch die Stadt Ahlen wird das Gelände zur Unterbindung der Umfahrung im Zeitraum von Donnerstag, 18 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr gesperrt“, schreibt die Polizei.

In den anderen Kreisen und der Stadt Münster sind keine „Hotspots“ bekannt. Nur die Steinfurter Streifen wollen vermehrt in Rheine aufpassen, wo es in der Vergangenheit manchmal Treffen gab.