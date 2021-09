Karl-Josef Laumann, Chef der Münsterland-CDU, zieht eine gemischte Bilanz des Wahlabends. „Wir haben fünf Direktmandate gehalten und sind gut in Berlin vertreten. Das zeigt, dass wir in der Region die stärkste Partei geblieben sind“, sagt er unserer Zeitung. Der Verlust des Direktmandats in Münster sei aber bitter, da hätte ich mit einem anderen Ergebnis gerechnet“, so der amtierende NRW-Arbeits- und Gesundheitsminister.

Auch Bernhard Daldrup, Chef der Münsterland-SPD und Kandidat im Kreis Warendorf sieht Licht und Schatten. „Wir haben zwar keinen Wahlkreis direkt geholt, aber das Ergebnis sowohl bei den Erst- als bei den Zweitstimmen ist ein Desaster für die CDU im Münsterland.“ Der Kommunalexperte geht davon aus, dass viele SPD-Kandidaten aus der Region über die Landesliste der NRW-SPD in den Bundestag einziehen werden.

Rehbaum holt Mandat in Warendorf

Das Endergebnis im Kreis Warendorf lag bis Redaktionsschluss nicht vor. Nach Auszählung von fast allen Wahlbezirken ist aber sicher, dass Henning Rehbaum (CDU) aus Albersloh das Direktmandat holen wird. Am entspanntesten konnte Bernhard Daldrup (SPD) den Wahlabend verfolgen. Mit Platz 9 auf der Landesliste hat der Sendenhorster den Einzug in den Bundestag sicher. Dr. Oliver Niedostadek (FDP) hoffte bis zuletzt, dass es am Ende für ihn reichen wird. Der Telgter steht auf Platz 22 der Landesliste – ob das wirklich klappt, ist offen.

Nur mit Glück könnte der Kreis Warendorf demnächst also mit drei Abgeordneten in Berlin vertreten sein. Das wird sich aber wohl erst in der Nacht entscheiden. Gut zufrieden mit ihrem Ergebnis sind die Grünen. Direktkandidatin Jessica Wessels hat zwar keinen Listenplatz, konnte bis Redaktionsschluss das Erststimmenergebnis ihrer Partei allerdings mehr als verdoppeln. 2017 erzielten die Grünen nur 5,5 Prozent bei den Erststimmen.

Beate Kopmann

Henrichmann jubelt trotz Verlusten

Ein strahlender Marc Henrichmann: Der aktuelle CDU-Bundestagsabgeordnete hat es erneut geschafft und die meisten Erststimmen auf sich im Wahlkreis 127 Coesfeld-Steinfurt II verbuchen können. Der Havixbecker zieht somit das Ticket direkt nach Berlin. „Super, ich freue mich sehr“, sagt der 45-Jährige mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Stimmbezirk für Stimmbezirk trudeln die Ergebnisse rein – und der Trend im Kreis Coesfeld fällt für die CDU deutlich besser als auf Bundesebene aus.

Aber auch Henrichmann muss Federn lassen, bei den vorherigen Bundestagswahlen in 2017 holte er mit 51,6 Prozent sogar die absolute Mehrheit. Noch nicht ganz klar ist, ob es Anne-Monika Spallek von den Grünen als zweite Kandidatin aus dem Kreis Coesfeld nach Berlin schafft. Eine Zitterpartie. Die Zahlen hinterm Komma springen hin und her. „15,5 Prozent müssten eigentlich reichen“, sagt die Billerbeckerin, die die Nachfolgerin des Agrarpolitikers Friedrich Ostendorff wäre.

Viola ter Horst

Spahn darf auf Borken vertrauen

Er hat es erwartungsgemäß wieder geschafft: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (41) hat den Wahlkreis 124 (Steinfurt I/Borken I) zum mittlerweile sechsten Mal direkt geholt. Auch deshalb, weil seine Resultate vor allem im Borkener Teil des Wahlkreises wieder sehr gut waren. Gut zehn Prozentpunkte lagen zwischen ihm und seiner sozialdemokratischen Herausforderin Sarah Lahrkamp. Für die 40-jährige Politikwissenschaftlerin aus Ochtrup darf das aber getrost als Achtungserfolg verbucht werden, denn mit diesem Ergebnis liegt sie im Bereich dessen, was ihre bekannte Vorgängerin Ingrid Arndt-Brauer zuletzt geholt hatte.

Ebenfalls sehr zufrieden war die Grünen-Bewerberin Alexandra Schoo (34), die aus auch Ochtrup stammt. Sie erreichte auf Anhieb mehr als das Doppelte der Stimmen von 2017, und das in einem Wahlkreis, in dem es die Grünen traditionell nicht leicht haben. FDP-Kandidat Alexander Brockmeier kam auf gut 9 Prozent der Stimmen, Torsten Etgeton (AfD) auf 6 Prozent.

Michael Hagel

Karliczek macht es spannend

Hochspannung bis in den tiefen Abend im Wahlkreis 128: Erst recht spät wurde klar, dass die Titelverteidigerin und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (50) es noch mal geschafft hatte: Die Christdemokratin lag zwar recht schnell vorne bei der Auszählung, doch lange Zeit so knapp, dass nicht klar war, ob ihr Konkurrent, der Sozialdemokrat Jürgen Coße (52) nicht doch noch vorbeiziehen würde. „Ich freue mich wahnsinnig, dass ich den Wahlkreis wieder direkt holen konnte“, sagte Karliczek gestern Abend.

Dem generellen Trend könne man sich eben nie ganz entziehen, vor allem nicht in diesem umkämpften Wahlkreis. Coße wiederum freute sich, dass er „das stärkste SPD-Ergebnis im Münsterland“ erreicht habe. Der Grünen-Kandidat Dr. Jan-Niclas Gesenhues konnte in den Zweikampf um das Direktmandat zu keinem Zeitpunkt eingreifen. Sein Ergebnis um die 15 Prozent entsprach in etwa dem, was seine Partei auch bei den Zweitstimmen holte.

Michael Hagel

König siegt im ersten Anlauf

Anne König (36) hat quasi ins Schwarze getroffen: Die erste Vorsitzende der Frauenschützen Münsterland gewann auf Anhieb die Direktwahl im Wahlkreis 126 (Borken II) für die CDU. Am Ende erreichte sie zwar nicht die 52,32 Prozent der Stimmen wie 2017 Vorgänger Johannes Röring (62). Dennoch war sie mit ihrem „persönlichen Ergebnis hochzufrieden“, sagte sie. Als sie mit ihrer Familie am Abend das Wahlstudio im Borkener Vennehof betrat, brandete von den CDU-Anhängern Beifall auf.

Wichtig ist ihr ein funktionierendes Vereinsleben genauso wie sogenannte große Themen: Energiewende, Digitalisierung, Mobilität, Stärkung des ländlichen Raumes, Pflege-, Bildungs-, Betreuungsangebote und „landwirtschaftliche Betriebe, die familiengeführt sind“. Der Wahlerfolg sei ein Erfolg des gesamten CDU-Teams gewesen. Ihr sei es mit Blick auf Berlin wichtig, eine Koalition „hinzubekommen, in der die Unions-Politik vertreten ist. Die Frage ist, wie hoch ist der Preis dafür oder macht es Sinn, sich in der Opposition zu erneuern“.

Horst Andresen