Coesfelder Mannschaft trägt Trikots mit rechtsextremem Schriftzug

Coesfeld

Ein Rechtsanwalt, der Verbindungen in die rechte Szene haben soll, hat einem Jugend-Fußballverein Trikots gespendet. Darauf: der Schriftzug „StrafverteidigA“ – mit großem S und A in gezackter Schrift. Das sorgt in Coesfeld für heftige Irritationen.

Von Leon Seyock