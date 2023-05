„Ein Halbkreis wird mit einem weiteren Halbkreis zum Ganzen. Ein Symbol für das Geschenk des Lebens – die Organspende.“ So heißt es in der Beschreibung des Tattoos.

Es ist klein und unauffällig. Zwei Halbkreise, die zu einem Ganzen werden. Und doch hat dieses gerade mal 4,5 x 4 Zentimeter große Tattoo eine große Aussagekraft. Denn es ist ein Symbol, das die eigene Zustimmung zur Organspende symbolisiert.

Im Rahmen einer bundesweiten Aktion der gemeinnützigen Organisation „Junge Helden“ soll dies weiter bekannt gemacht werden. Dafür trägt auch Simon Schulte, Inhaber des Tattoostudios „Totally Skin“ an der Walkenbrückenstraße, Sorge. Er bietet das Tattoo, genau wie alle anderen beteiligten Studios, kostenlos an. „Es ist einfach eine gute und moderne Sache, die wir unterstützen wollen. Außerdem wird sie dadurch extrem spannend umgesetzt“, so der 32-Jährige über die Aktion.

Tattoo als Willenserklärung zur Organspende

Dabei gilt das Symbol nicht als offizielles Dokument, ist aber laut den „Jungen Helden“ eine klare Willenserklärung, ein Zustimmungsnachweis und ein deutliches Statement für die Angehörigen, die im Notfall darüber nicht mehr selbst entscheiden müssen. Daher sollte das Tattoo auch immer an einer gut sichtbaren Stelle platziert sein.

„Wir können es natürlich noch variieren, es auf Wunsch größer stechen oder es verzieren. Mit Blumen oder einer EKG-Linie zum Beispiel. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt“, so Simon Schulte. Allerdings werden dann doch entsprechende Kosten für das Tattoo fällig.

Eine Kundin hatte ihn zuvor auf die Aktion aufmerksam gemacht, anschließend habe er sich auf die Liste der teilnehmenden Tattoo-Studios setzen lassen. „Wir bieten das jetzt seit rund zwei Wochen an und haben schon fünf dieser Symbole gestochen. Einmal waren eine Tochter und ihre Mutter da.

Ein Symbol, mit dem Leben gerettet werden können

Die Tochter wollte sich das unbedingt stechen lassen, die Mutter hatte schon vorher über ein Tattoo nachgedacht. Bislang wusste sie aber nicht genau was und wo. Dann hat sie sich ebenfalls für das Symbol entschieden. Das finde ich spannend.“ Für manche Menschen sei dieses Symbol das erste Tattoo und dann eines, mit dem man Leben retten könne. „Damit können wir hier wirklich etwas bewegen“, zeigt sich Simon Schulte begeistert von der Aktion.

Wenn jemand sich für das Organspende-Tattoo entscheidet, jedoch einzelne Organe ausnehmen möchte, so solle dies auf dem Organspendeausweis vermerkt und mit der Familie besprochen werden. Und wenn man sich es einmal doch ganz anders überlegt? Dann sollte auch dies schriftlich festgehalten und dokumentiert werden. Und für das Tattoo finde sich auch eine Lösung, so Simon Schulte, der selbst auch einen Organspendeausweis besitzt.

Das entsprechende Symbol trägt er allerdings noch nicht auf der Haut. „Ich habe aber schon einen befreundeten Tätowierer gefragt, ob er demnächst mal Zeit hat“, und ergänzt mit einem Grinsen und Blick auf den eigenen Körper: „Aber das wird gar nicht so einfach noch eine freie Stelle zu finden.“