Glätte in der Region: Schwerverletzter nach Unfall

Aufgrund von Glätte kam es im Kreis Coesfeld vermehrt zu Unfällen. In zwei Fällen wurden Autofahrer verletzt.

Ein Münsteraner wurde bei dem Unfall in der Billerbecker Bauerschaft Esking schwer verletzt.

Im Kreis Coesfeld kam es am Montagmorgen (6. Februar) aufgrund von Glätte zu mehreren Unfällen, bei denen zwei Personen verletzt wurden. Wie die Polizei berichtet, bremste ein Autofahrer auf der Coesfelder Straße in Dülmen gegen 6.55 Uhr aufgrund eines Auffahrunfalls auf Höhe der A43 ab, als ein hinter ihm fahrender 55-Jähriger eine Kollision vermeiden wollte und auf die linke Fahrbahn auswich.

Autofahrer bei Unfall in Billerbeck schwer verletzt

Dabei stieß der Dülmener mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Mit leichten Verletzungen wurde der 55-Jährige in ein Krankenhaus gefahren. Etwa eine halbe Stunde später fuhr ein Autofahrer aus Münster frontal gegen einen Baum in der Billerbecker Bauerschaft Esking. Er befuhr zuvor die K38 in Richtung Darfeld und kam aus noch ungeklärter Ursache von der glatten Fahrbahn ab.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde der schwer verletzte Mann von Ersthelfern versorgt, berichtet die Coesfelder Polizei. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gefahren. Die Fahrbahn blieb während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.