Plötzlich gab Thorsten W. Gas – Staatsanwaltschaft wirft ihm Mordversuch vor

Zunächst war er nur nicht angeschnallt. Um einer Polizeikontrolle zu entkommen, raste Thorsten W. am 17. Juli 2020 durch die Coesfelder Fußgängerzone. Seit Freitag muss er sich vor dem Landgericht in Münster verantworten. Einer der Vorwürfe: versuchter Mord.

Seit Freitag steht Thorsten W. vor dem Landgericht in Münster. Er war am 17. Juli 2020 unter anderen durch eine Coesfelder Außengastronomie gerast (oben rechts), sein Fiat Punto wurde in der darauffolgenden Nacht sichergestellt.

Zur Sache äußern will sich der bald 31-Jährige erst am dritten Verhandlungstag, doch was an jenem Freitagabend in Coesfeld geschah, ist offenbar erschöpfend ermittelt und wurde von Polizisten bestätigt, die beim Prozessauftakt ihre Eindrücke schilderten. Demnach stand Thorsten W. gegen 19.15 Uhr mit seinem Fiat Punto, den er kurz zuvor für 230 Euro über Ebay-Kleinanzeigen gekauft hatte, an einer Ampel, als eine Streifenwagenbesatzung auf ihn aufmerksam wurde, weil er nicht angeschnallt war.