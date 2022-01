Neue Test-Konzept an Grundschulen im Praxis-Check

Aber der Reihe nach. Donnerstag ist in der ersten Stunde Mathe, doch die Schüler der 4b müssen erstmal damit rechnen, einen Coronatest machen zu müssen. Das ist gelernter und gelebter Alltag in allen Schulen – seit vielen, vielen Monaten. Doch die Prozedur wurde immer wieder verändert. Seit Mittwoch gilt schon wieder eine neue Regelung, die für viel Unmut sorgt. Wie sieht das nun in der Praxis aus? Ein Besuch an der Wichern­grundschule in Nordwalde.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie