LWL: Mehr Kinder durch Corona entwicklungsverzögert

Marl/Raesfeld

Als Nina begann, ihrer Mutter ins Gesicht zu schlagen, war Schluss: „Irgendwann waren wir an einem Punkt, an dem wir nicht mehr wussten, was wir tun sollten,“ sagt ihr Vater. Das Paar holte sich Hilfe in einer LWL-Klinik in Marl. Und hat jetzt einen Plan, wie es Nina Halt geben kann.

Von Stefan Werding