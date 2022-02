Jura-Prüflinge bleiben besser gesund

Wichtige Klausur findet nur in Präsenz statt

Klausuren wie diese sollten Jura-Studierende an der Uni Münster nicht verpassen. Wenn sie Pech haben, müssen sie ein Jahr warten, bis sie die Prüfung nachholen können.

Wenn Niklas Nottebom (20) Glück hatte, hat er heute Nacht keine Halsschmerzen und kein Fieber bekommen. Dann kann der angehende Jurist seine Klausur in Familienrecht an diesem Donnerstag mitschreiben. Dramatischer wird es für die Studierenden, die seit Montag und noch bis zum kommenden Freitag der nächsten Woche eine „Schwerpunktklausur“ schreiben müssen. Sollten die in Quarantäne müssen, dürfen sie nicht nur die Klausur nicht mitschreiben, sondern müssen – wenn sie Pech haben – auch noch ein Jahr warten, bis sie die Prüfung nachholen können.

„Da hängt nicht nur sehr viel Lebenszeit dran, sondern das hat für viele Studierende auch finanzielle Folgen“, sagt Niklas Nottebom, Vorsitzender der Fachschaft Jura der Uni Münster Foto: Paul Schneider

Jura-Fachschaft der Uni Münster fordert Nachholtermin

„Da hängt nicht nur sehr viel Lebenszeit dran, sondern das hat für viele Studierende auch finanzielle Folgen“, sagt Nottebom, der Vorsitzender der Fachschaft Jura der Uni Münster ist. Darum fordern die Studierenden, die Prüfung nachholen zu können – unter anderem mit einer Petition.

Doch einen Ersatztermin gibt es nicht. Der Dekan der juristischen Fakultät, Professor Matthias Casper, sagt, dass sein Fachbereich gar nicht anders könne: „Schwerpunktklausuren dürfen wir nicht online durchführen. Wir müssen in Präsenz schreiben“. Das regele das Juristenausbildungsgesetz NRW. Anders als zuvor habe das Ministerium für den laufenden Prüfungsblock keinen Ausnahme von dieser Regel gemacht.

Casper versteht, dass die Studierenden in der Pandemie Nachholtermine fordern. Doch die sähe die Prüfungsordnung nicht vor. Deswegen hätten sich die Professorinnen und Professoren der Fakultät mehrheitlich dagegen ausgesprochen. Hauptgrund: „Wir wissen, dass sich Studierende bei Nachschreibe-Klausuren Atteste holen und sie auf einen späteren Termin verschieben“. Dadurch verschafften sie sich einen Vorteil. Und: Für den laufenden Prüfungsblock hat sich bis Mittwoch ein einziger Staatsexamensstudent abgemeldet. „Letztlich kann ich mich nicht ganz des Eindrucks erwehren, dass unsere Fachschaft vor allem ihrer alten Forderung nach Nachschreibeklausuren im Allgemeinen Nachdruck verleihen will“, meint Casper.