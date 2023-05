Hunderte Teilnehmer bei erstem CSD in Warendorf

Ein buntes Farbenmeer: Rund 300 Teilnehmer und Teilnehmerinnen zogen am Samstagmittag beim Christopher-Street-Day (CSD) in Warendorf durch die Stadt.

So bunt ist Warendorf noch nie gewesen! Regenbogenfarben auf Fahnen, in vielen Gesichtern geschminkt oder als Sticker – am Samstagmittag regierte das Zeichen der LGBTQIA+-Community, also der queeren Gemeinschaft in der Emsstadt. Zum ersten Christopher-Street-Day (CSD) in der Stadt, sogar im ganzen Kreis, kamen deutlich mehr Teilnehmer und Teilnehmerinnen als erwartet.